Sales Account Manager
Laser Components Nordic AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laser Components Nordic AB i Stockholm
Var med och forma framtidens fotonik - bli en del av LASER COMPONENTS Nordic AB
LASER COMPONENTS är specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade komponenter till fotonik- och optoelektronikindustrin. Vi hjälper våra kunder genom att erbjuda optiska komponenter och skräddarsydda fotoniklösningar som ökar precisionen, tillförlitligheten och prestandan i deras produkter och applikationer. Med en stark innovationskraft och lång erfarenhet inom optik- och fotonikindustrin går vi nu in i en spännande tillväxtfas och söker därför en ambitiös Sales Account Manager som vill bli en del av vårt team.
Som vår nya Sales Account Manager kommer du att spela en central roll i att stärka vår marknadsnärvaro i Norden. Vi söker en proaktiv och affärsdriven person som trivs med att identifiera nya affärsmöjligheter, öppna dörrar hos nya kunder och bygga starka, långsiktiga relationer.
I rollen kommer ditt huvudsakliga fokus vara att driva nya affärer och expandera vår kundbas genom att introducera avancerade fotoniklösningar till företag på den nordiska marknaden. Du kommer aktivt att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter, vidareutveckla befintliga kundrelationer och bidra till kundernas framgång genom att erbjuda kundanpassade lösningar från vår breda produktportfölj. Rollen kräver ett konsultativt arbetssätt inom försäljning och nära samarbete med ingenjörer, utvecklare och beslutsfattare i tekniskt avancerade miljöer.
Du blir en del av ett litet, engagerat och samarbetsinriktat nordiskt team samtidigt som du arbetar nära kollegor i vår globala organisation inom utveckling, produktledning, marknadsföring och andra nyckelfunktioner. Rollen erbjuder en unik kombination av lokalt ansvar och internationellt samarbete, där din tekniska kompetens och affärsdriv bidrar direkt till vår fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
• Driva och utveckla försäljningsaktiviteter i Norden för att säkerställa en stark marknadsnärvaro för våra produkter och lösningar
* Identifiera, kontakta och utveckla nya kunder och marknadssegment genom ett proaktivt och affärsinriktat arbetssätt
* Bygga och vidareutveckla starka, långsiktiga relationer med befintliga kunder och partners
* Representera LASER COMPONENTS vid mässor, konferenser och kundmöten
* Bidra med värdefulla kund- och marknadsinsikter till produktledning, utvecklingsteam och strategiskt beslutsfattande inom vår globala organisationProfil
• Självgående, initiativtagande och strukturerad i arbetet med att identifiera, utveckla och vinna nya affärsmöjligheter
* Dokumenterad kompetens inom fotonik, optik, elektronik eller andra högteknologiska komponenter
* Erfarenhet av komplex B2B-försäljning med långa säljcykler, strategiska partnerskap och större affärer är meriterande
* Trivs med och motiveras av ett arbete som innebär resor
* Stark kommunikativ förmåga och trygg i dialoger kring tekniska produkter och specifikationer med ingenjörer och utvecklingsteam, liksom kring kommersiella villkor och avtal med inköpschefer och företagsledning
* Du trivs i en internationell miljö där samarbete med kollegor bidrar till innovation, kundvärde och tillväxt
Om LASER COMPONENTS
Sedan starten 1982 har LASER COMPONENTS positionerat sig som en lösningsleverantör inom optiska och optoelektroniska teknologier. Den ägarledda koncernen arbetar med kunder i alla branscher där ljus används som verktyg. Med över 260 medarbetare på sju platser på två kontinenter genererar företaget cirka 60 procent av sin omsättning från produkter ur egen tillverkning, bland annat laseroptik, lavinfotodioder, pulsade laserdioder, IR-detektorer, pyroelektriska detektorer, industriella lasermoduler, fotonräknare och fiberoptik.
Varför arbeta hos oss? Hos LASER COMPONENTS får du:
• Vara med och forma den fortsatta tillväxten i ett högspecialiserat och lönsamt företag inom fotonik
* Arbeta i en internationell och innovativ bransch driven av banbrytande teknologi
* Samarbeta med kunder och experter i vår globala organisation
* Påverka affären och utveckla din egen roll
* Arbeta i en öppen och hjälpsam arbetsmiljö där kunniga kollegor gärna delar sin expertis och bidrar till din utveckling - både tekniskt och professionellt.
* Konkurrenskraftiga villkor, inklusive flexibla arbetstider och tjänstepension
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan. Ansök via vår hemsida där du kan bifoga ansökningsbrev och CV. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Wikfeldt, General Manager, på f.wikfeldt@lasercomponents.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laser Components Nordic AB
(org.nr 556965-2372), https://www.lasercomponents.com/nordics/
Vretensborgsvägen 9 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Jobbnummer
9794774