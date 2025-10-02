Säkerhetstekniker till Övik Låsteknik!
2025-10-02
Är säkerhet och kundservice något du vill jobba inom? Då ska du söka rollen som säkerhetstekniker till Övik låsteknik AB! Du kommer arbeta med installation och underhåll av kundernas säkerhetssystem tillsammans med ett härlig gäng som har kul tillsammans, sök tjänsten så berättar jag mer!
OM TJÄNSTEN
Som säkerhetstekniker kommer du att arbeta med service och installation av avancerade säkerhetsprodukter som inbrottslarm, CCTV, passagesystem och dörrautomatik, vilket kräver både teknisk expertis och kundfokus.
Du erbjuds
• Ett roligt och givande jobb där du hjälper kunderna med säkerhetsfrågor
• Ett sammansvetsat gäng som strävar efter att alltid ha roligt på jobbet
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B-körkort
• Vissa av dina uppdrag kan komma att säkerhetsklassas, vilket innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap
• Erfarenhet inom installation och service av säkerhetsprodukter (så som larm, CCTV (kameraövervakning), passagesystem, dörrautomatik)
• Kunskap om elektronik eller svagström
Det är också meriterande om du har relevant utbildning inom teknik eller elektronik
För att lyckas i rollen är personliga egenskaper viktiga. Du arbetar dagligen nära kunderna och bör därför sätta kunden först i alla lägen. Vidare behöver du ha eget driv och självständigt utföra dina arbetsuppgifter. Stöter du på ett problem ute hos kund blir du intresserad och vill gärna hitta ett sätt för att lösa problemet för kunden.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Går du vidare i vår process kommer vi även ta utdrag ur belastningsregister då du kommer arbeta med kunders säkerhetssystem.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Övik låsteknik här! Varaktighet, arbetstid, etc.
