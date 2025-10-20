Säkerhetstekniker Till Cobs
Din framtida arbetsgivare
COBS grundades 1977 och har i snart 50 år specialiserat oss på larm-, meddelande- och positioneringslösningar för verksamhetskritisk säkerhetskommunikation.
COBS har sitt huvudkontor i Göteborg och är idag en av de ledande leverantörerna inom vår bransch.
Vi erbjuder funktionalitet baserad på vår gedigna erfarenhet och unika kunskap inom trådlösa personlarmsapplikationer och hantering av kritiska meddelanden och tillförlitlig positionering. Vår drivkraft är att skapa högsta möjliga tillförlitlighet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet för slutanvändaren genom att såväl utveckla egna samt integrera produkter och system från utvalda leverantörer.
Sedan 2008 är COBS en del av Lagercrantz Group, en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 80-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch.
Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 3 000 anställda och omsätter cirka 9 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
Vad erbjuder rollen?
Till COBS rekryterar vi nu en Säkerhetstekniker för ett tekniskt spännande arbete med driftsättning, konfiguration och service av system ute hos kund. Arbetet är självständigt med mycket kundkontakt och stort eget ansvar gällande planering och utförande.
Rollen kräver mycket god teknisk, lösningsförståelse och det är därför viktigt att du är trygg i, samt kan sätta dig in i kundernas kravställning, behov och kan bemöta dessa med våra produkter och i kontakt med dem du vid varje tillfälle jobbar med.
Med utgångspunkt från COBS huvudkontor i Göteborg arbetar du i samarbete med såväl kollegorna på teknikavdelningen, men även och ofta tillsammans med dina kollegor inom sälj- och marknadsavdelning. Genom att vara konsultativ och pedagogisk kommer du från tid till annan att agera som "Presales engineer" och hålla interna och externa utbildningar. Nationellt resande ingår naturligt i tjänsten.
Du kommer att få en introduktion i arbetet och utbildning av COBS produkter och lösningar.
Vem är du?

Kvalifikationer
Mycket god teknisk kunskap/förståelse inom systemintegrationer, radio- och telekommunikationssystem
Branscherfarenhet
Mycket god vana av teknisk problem- och felsökning
Hög IT-mognad
B-körkort
Vidare ser vi nedan som meriterande dock ej ett krav:
Tidigare erfarenhet som resande servicetekniker
Erfarenhet av projektledning
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 26:e oktober. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias Svensson på tt.svensson@effektiv.se
