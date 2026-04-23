Säkerhetsspecialist
Tillväxtverket / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-04-23
Jobbar du med säkerhetsfrågor idag och är intresserad av att utvecklas på en spännande tjänst och i en myndighet som ligger i framkant? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar utveckling och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter i Sverige samt i Köpenhamn. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för en rättvis omställning (FRO) och Interreg Öresund, Kattegat, Skagerrak.
Sedan juli 2025 är Tillväxtverket sektorsansvarig beredskapsmyndighet inom sektorn Industri, byggande och handel.
Vi söker nu två säkerhetspecialister till enheten för Säkerhet och intern kontroll. Som säkerhetsspecialist arbetar du med att etablera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd. Du blir en del i ett engagerat team som arbetar tillsammans med det systematiska säkerhetsskyddsarbetet, samordnar säkerhetsskyddsanalys och verkar inom personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du kommer att bidra brett med dina kunskaper och erfarenheter på samtliga områden, och även ges goda förutsättningar till fortsatt utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja verksamheten i arbetet med säkerhetsskyddsanalys
Bidra i framtagande av säkerhetsskyddsplan och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Utveckla och förvalta processer, rutiner och mallar inom säkerhetsskydd
Upprätta befattningsanalys, genomföra säkerhetsprövningar samt föra förteckning över säkerhetsprövade personer.
Planera, genomföra och följa upp utbildning för personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.
Ingå i projekt och arbetsgrupper där säkerhetsskydd och beredskap är centrala frågor.
Du kan även komma att bidra i andra av enhetens ansvarsområden, främst inom verksamhetsskydd och riskhantering.
Ditt tjänsteställe är Stockholm men resor till andra kontor kan förekomma. (Placeringsort Östersund kan eventuellt diskuteras)
Vi söker dig som har:
Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier, inom område som i kombination med erfarenhet bedöms som relevant för tjänsten
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor
Erfarenhet av att utveckla processer, upprätta styrdokument och ta fram rutiner
Erfarenhet av kvalificerat arbete i offentlig sektor
God förmåga att formulera sig väl i tal och skrift
Meriterande kunskaper erfarenheter:
Försvarshögskolans utbildningar inom säkerhetsskydd eller annan säkerhetsskyddsutbildning
Kunskaper om hotbildsanalys
Erfarenhet av säkerhetsprövningar
Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalys för samhällsviktig verksamhet
Erfarenhet av arbete med internkontrollfrågor
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, hög integritet och mycket god samarbetsförmåga. Du som person är drivande och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
vi som en viktig del och är en förväntan vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Sista ansökningsdag är 2026-05-17. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Dnr: Ä 2026-948
Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef och biträdande säkerhetsskyddschef, Katarina Rydén, tfn 08-681 91 78. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare, ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med ansvarig chef.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
