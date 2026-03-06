Säkerhetsskyddstrateg
2026-03-06
Till vår nystartade sektion Säkerhet söker vi nu ytterligare en medarbetare!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som säkerhetsskyddsstrateg är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla, samordna och säkerställa myndighetens säkerhetsskydd. Du ger kvalificerat stöd och rådgivning inom hela säkerhetsskyddsområdet, både till säkerhetssektionen, övriga verksamheten samt till säkerhetsskyddschefen och den biträdande säkerhetsskyddschefen. Rollen kräver djup expertis, mycket gott omdöme och förmågan att omsätta lagkrav till praktiskt genomförbara skyddsåtgärder.
Rollen innefattar följande arbetsuppgifter:
• Ge strategiskt och operativt stöd inom samtliga delar av säkerhetsskydd: informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och tillträdesbegränsning.
• Rådgivning till chefer, projekt och verksamhet i frågor som rör säkerhetsskyddslagstiftning och skydd av säkerhetskänslig verksamhet.
• Bidra till utveckling, implementering och uppföljning av myndighetens säkerhetsskyddsarbete.
• Stödja bitr. säkerhetsskyddschef i det övergripande säkerhetsskyddsarbetet, inklusive analyser, utredningar och beslutsunderlag.
• Delta i eller leda riskanalyser, säkerhetsskyddsbedömningar och klassificering av verksamhet.
• Medverka i intern utbildning och kompetenshöjande aktiviteter inom säkerhetsskydd.
• Följa upp och kvalitetssäkra efterlevnaden av säkerhetsskyddslagstiftningen.
• Omvärldsbevaka området säkerhetsskydd och bidra till utveckling av myndighetens processer och metoder.
Du är placerad på Säkerhetssektionen, direkt underställd sektionschefen tillika biträdande säkerhetsskyddschef. Sektionen består av fyra enheter Leverantörssäkerhet, Verksamhets- och säkerhetsskydd, Informations- och cybersäkerhet samt Säkerhetsstöd. Samtliga enheter hanterar säkerhetsskyddsfrågor i olika omfattning.
Sektionen, genom sina enheter, kravställer, stödjer, samordnar och följer upp Svenska kraftnäts interna säkerhetsarbete.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en person, som kommunicerar tydligt och aktivt och som har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete.
Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang, både inom enheten och övriga delar av Svenska kraftnät.
Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar
arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt arbete i mål.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Relevant utbildning, exempelvis inom juridik, statsvetenskap, säkerhet eller erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
Vidare har du:
• Flera års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete med säkerhetsskydd inom myndighet, statligt bolag eller annan säkerhetskänslig verksamhet.
• Djup kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Myndigheten för civilt försvar:s (MCF:s) föreskrifter.
• Erfarenhet av att ge rådgivning till olika delar av en organisation på såväl strategisk som operativ nivå.
• Erfarenhet av samverkan med tillsynsmyndigheter, Försvarsmakten eller säkerhetspolisen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete i statlig myndighet
• Erfarenhet från arbete inom elförsörjning,
• Verksamhetsförståelse.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% kan förekomma om arbetsuppgifterna så tillåter.
• Resor kan förekomma, främst inom Sverige.
• Sista dag att ansöka är 27 mars 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• Anställningen avser befattning i säkerhetsklass.
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Lotta Oscarsson, tel. 010-489 27 55.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
