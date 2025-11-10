Säkerhetsskyddschef
Räddningstjänsten Mälardalen / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2025-11-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Mälardalen i Västerås
, Hallstahammar
, Köping
eller i hela Sverige
Den här tjänsten tillhör avdelningen för säkerhet och civilt försvar som ansvarar för förbundets arbete inom säkerhet och civilt försvar.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig en spännande och stimulerande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• 3 timmars träning på arbetstid där du även kan få träningskläder. Möjlighet finnas att använda gymmen på stationerna och dessutom 1000 kr per år att nyttja som friskvårdsbidrag.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
• 31-32 semesterdagar för dig över 40 år.
• Du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den.
• Lönetillägg vid föräldraledighet.
• Du har möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5-6 extra lediga dagar per år.
• Du har även möjlighet att löneväxla till pension.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
• Leda och utveckla säkerhetsskyddsarbetet och verksamhetsskyddet inom RTMD.
• Ansvara för att säkerhetsskyddet uppfyller gällande lag- och föreskriftskrav.
• Samordna och följa upp säkerhetsskyddsåtgärder inkluderande fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet.
• Ansvara för att verksamhetsskyddet är fullgott utifrån gällande lagstiftning försäkringskrav, interna- samt samhällets krav på en robust räddningstjänst.
• Utbilda och stödja verksamheten i frågor rörande säkerhetsskydd och verksamhetsskydd.
• Arbeta proaktivt med risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering.
• Samverka med interna och externa aktörer, särskilt inom Västerås stad samt inom RRÖS.
• Hantera och utreda säkerhetsincidenter.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom säkerhetsskydd, totalförsvar, rättsväsende eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, gärna inom offentlig sektor.
• God kunskap om lagstiftning inom säkerhetsskydd och totalförsvar.
• Erfarenhet av att leda, samordna och utveckla säkerhetsarbete.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• B-körkort.
• I rollen ingår en nära samverkan med Västerås stad, där särskild kompetens inom evenemangssäkerhet och UAS (Unmanned Aircraft System) efterfrågas och är meriterande.
• Erfarenhet av stabsarbete i ledande position, krisledning och arbete med Rakel som sambandsmedel.
• Erfarenhet av samverkan med olika aktörer inom totalförsvaret.
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, gärna kommun.
• Initiativtagande och strukturerad.
• God samarbetsförmåga och kommunikativ.
• Analytisk och lösningsorienterad med förmåga att fatta beslut på oklara grunder
• Hög integritet och omdöme
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, samt anpassa dig till olika målgrupper.
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och förebyggande brandskydd mellan kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Vi är i dag cirka 280 medarbetare som alla strävar efter att nå det olycksfria samhället. Riskbilden är bred genom hamn, oljehamn, flygplats, ett antal större industrier, europaväg, riksvägar, höga byggnader, undermarks anläggningar samt gammal kulturbebyggelse. Detta garanterar en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter.
Vid anställning hos oss blir du krigsplacerad.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Mälardalen
(org.nr 222000-1271) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säkerhet och civilt försvar Kontakt
Tobias Erdsjö 010-1798213 Jobbnummer
9596275