Säkerhetsskyddsamordnare - SKB
Vattenfall AB / Chefsjobb / Östhammar
2025-09-12
Företagsbeskrivning
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.
I dag är cirka 600 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget.
SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och i Forsmark i Östhammars kommun, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.
Om rollen
Vill du arbeta med ett stort och viktigt uppdrag?
SKB:s uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken på ett säkert och effektivt sätt. Med världsledande teknik och omsorg om människa,miljö och samhälle bygger vi möjligheter för en fossilfri elproduktion.
SKB söker nu en säkerhetsmedveten och ansvarsfull säkerhetsskyddssamordnare.
Här kommer du att arbeta
Avdelning Drift och underhåll ansvarar för driften av SKB:s kärntekniska anläggningar. I Oskarshamn finns mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och i Forsmark finns slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.
Inom enheten Skydd och transport ansvarar vi dels för säkerhetsskyddsverksamhet på Clab och SFR samt i tillämpliga delar på vårt transportsystem.
Nu söker vi en medarbetare till skydd- och säkerhetsgruppen inom området säkerhetsskydd på anläggningen SFR. Som medarbetare hos oss kommer du att vara drivande inom säkerhetsskyddsområdet på anläggningen, både i linjen och förprojekten.
Vad du kommer att göra
Inom tjänsten kommer du bland annat arbeta med följande:
Utföra kontroll och uppföljning av operativ bevakning och fysiskt skydd.
Identifiera behov av samt utfärda dokumentation inom fysiskt skydd.
Vara kontaktperson för inhyrd bevakningspersonal.
Vara rådgivande/tolka dokument inom säkerhetsskyddsområdet.
Utföra sakgranskning inom fysiskt skydd.
Hantera händelser/avvikelser inom fysiskt skydd.
Genomföra utbildning/information avseende fysiskt skydd.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Utbildning inom säkerhetsskydd (till exempel via svensk industri) eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor, gärna i säkerhetsklassad tjänst.
Meriterande: kunskap om Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter för fysiskt skydd.
Du är självgående, strukturerad och har hög integritet. Du trivs med att ta ansvar, är kvalitetsmedveten och har lätt för att samarbeta. Du är kommunikativ, både på svenska och engelska, och har förmåga att anpassa dig även när förutsättningarna förändras.
B-körkort är ett krav.
Ytterligare information
Varför ska du arbeta hos oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation med ett stort kunskapsdjup inom ett flertal vetenskapsområden. Vi har många nationella och internationella sakkunniga experter som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter.
Vårt uppdrag erbjuder varierande arbetsuppgifter från mindre analyser kopplade till driften av de kärntekniska anläggningarna till långsiktiga forskningsuppdrag med syfte att bygga och driva framtida slutförvar. Vi arbetar tillsammans för att uppnå ett tydligt och viktigt miljö- och samhällsmål
Eftersom SKB ingår i Vattenfallkoncernen finns goda karriärmöjligheter inom en stor dynamisk organisation.
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Det är viktigt att hela livet fungerar. Därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.
Det här är vi, dina framtida arbetskamrater
På SKB träffar du människor med olika utbildning, olika förmågor och olika bakgrunder. Alla är olika, och det tycker vi är bra. Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och framgångsrikt företag. Och genom att var och en har möjlighet att utveckla sig själv, utvecklas även vår verksamhet.
Men på ett väsentligt sätt är vi alla lika. Det som enar oss, är att vi siktar mot ett tydligt mål: det att skapa trygghet för kommande generationer.
På vår webbplats, www.skb.se,
finns mer information om SKB och hur det är att arbeta hos oss. Vi ser fram emot att lära känna dig.
Ytterligare information
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef, Monica Andersson, 073-666 74 80.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare, Anders Nielsen, 070-078 68 40.
Fackliga företrädare är för Saco-SKB Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Roger Ingvarsson, 070-618 83 45 och för Ledarna Per Carlsson, 070-325 09 15.
Placeringsort: Östhammar
Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2025!
Du söker jobbet snabbt och enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl, på LinkedIn eller annan kanal utanför vårt rekryteringssystem och vi önskar inte ett personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
