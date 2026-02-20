Säkerhetssamordnare
2026-02-20
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan har i uppdrag att, i konkurrens med andra aktörer, driva vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen.
Vi driver idag cirka 105 vårdcentraler och 60 rehabmottagningar och finns i alla regionens kommuner.
Vi söker nu en säkerhetssamordnare som kommer att vara teamledare för säkerhetsfunktionen på Närhälsan. Du blir en central resurs i arbetet med att utveckla och stärka vår säkerhet, och representerar Närhälsan i olika regionala grupper gällande säkerhet och beredskapsfrågor. Säkerhetsfunktionen arbetar brett inom området - från personsäkerhet och fysisk säkerhet till krishantering, beredskap, civilt försvar och informationssäkerhet.
Du ingår i Chefläkaravdelningen, en av Närhälsans stabsavdelningar med 23 medarbetare som har en bred kompetens inom bland annat patientsäkerhet, läkemedel, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete. Avdelningen finns på fyra orter: Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg och din placering kommer vara på något av dessa kontor.
Om arbetet
Som säkerhetssamordnare ger du råd och stöd till Närhälsans verksamheter och förvaltningsledning. Arbetet innefattar hantering av säkerhetsrelaterade incidenter. Utbildning och information till verksamheterna är viktiga delar av det förebyggande arbetet. Inom ansvarsområdet ingår omvärldsbevakning, riskhantering, analys, planering, uppföljning och utveckling av säkerhetsarbetet i Närhälsan. Du ansvarar för framtagandet av riktlinjer/rutiner inom säkerhetsområdet, genomför utredningsuppdrag, tar fram åtgärdsförslag och deltar i Närhälsans arbete med intern kontroll.
I tjänsten ingår även ett ansvar som teamledare för övriga tre medarbetare inom säkerhetsfunktionen. Du arbetar nära övriga stabsavdelningar inom Närhälsan och samverkar även med andra förvaltningar i Västra Götalandsregionen samt relevanta myndigheter. Du representerar Närhälsan i olika mötesforum och blir en del av Närhälsans TiB-funktion (Tjänsteman i beredskap).
Om dig
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Du har flera års erfarenhet av arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet.
Du har tidigare ledarerfarenhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och gärna erfarenhet av projektledning, ärendeberedning, uppföljning eller förändringsledning.
Som person är du strukturerad, analytisk och initiativtagande, med hög integritet och ett systematiskt arbetssätt. Du är flexibel, prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika aktörer. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och
registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i
säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
