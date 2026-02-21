Säkerhetschef Varberg Energi
Säkerhetschef Varberg Energi
2026-02-21
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår säkerhet och trivs i en roll som kombinerar strategiskt arbete med operativa insatser.
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på Varberg Energi
Vad erbjuder rollen?
Du kommer att driva och leda det övergripande arbetet med säkerhetsfrågor med tyngdpunkt på informationssäkerhet, men också inom fysisk säkerhet, driftssäkerhet och personalsäkerhet. Du samarbetar med alla verksamhetsområden med syfte att skapa en verksamhet som arbetar proaktivt med säkerhetsfrågor. Du får goda möjligheter att forma din roll, sätta strukturer och bidra med nytänkande.
Tjänsten är varierande och innebär bland annat att:
• Ta fram mål, strategier och operativ budget för säkerhetsområdet och säkerställa uppföljning av investeringar.
• Följa upp organisationens säkerhetsarbete, inklusive internrevisioner.
• Samarbeta med IT och bidra till säker användning av system, informationssäkerhet och cybersäkerhet, samt stödja kravtolkning kopplat till lagar som t.ex. Cybersäkerhetslagen och Säkerhetsskyddslagen.
• Samarbeta med våra verksamhetsområden avseende personalsäkerhet, inklusive bakgrundskontroller, drog- och alkoholtester samt behörighetsstyrning och identifiering av skyddsvärda befattningar.
• Förbättra organisationens kapacitet att agera enligt krisorganisationens rutiner och strukturera övningar för att öka krisberedskapen.
• Utveckla och implementera säkerhetsrutiner för anläggningar, kontor och driftkritiska områden samt genomföra säkerhetsskyddsanalyser med våra verksamhetsområden.
• Överse och utvärdera fysiska hot, risker och beredskapsplaner.
• Rapportera säkerhetsstatus och riskbilder till ledning, styrelse och externa intressenter såsom myndigheter och kommun.
• Bidra till utveckling av policyer, rutiner och riktlinjer och representera företaget externt i säkerhetsfrågor, inklusive kontakt och rapportering till myndigheter och andra intressenter.
Som säkerhetschef hos oss leder du säkerhetsarbetet. För att ge dig stöd i rollen finns en medarbetare som arbetar (50%) inom området, vilket skapar förutsättningar för ett nära samarbete och effektivt arbete. Det här är en perfekt möjlighet för dig som uppskattar självständighet, bredd och möjligheten att göra skillnad. Du rapporterar till chef för affärsstöd.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av ledande säkerhetsarbete, gärna inom energisektor, industri eller kritisk infrastruktur, och en god förmåga att självständigt driva säkerhetsfrågor.
Vi tror att du har en utbildning inom säkerhet, riskhantering eller IT-säkerhet, alternativt har motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har kunskap inom informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd samt driftssäkerhet och erfarenhet av strategiskt arbete med mål, strategier och budget.
Du är van vid att tolka och implementera lagar och krav inom säkerhetsområdet, inklusive genomförande av internrevisioner.
Som person är du inlyssnande, pragmatisk och flexibel och arbetar med ett konsultativt förhållningssätt. Du skapar struktur, prioriterar med skärpa och förmedlar din kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt till såväl ledning som operativ verksamhet. Du är en trygg och självständig specialist som kombinerar lyhördhet med tydlighet och professionell integritet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och din bedömda förmåga att samarbeta effektivt på alla nivåer i organisationen.
Är detta din perfekta match?
Här på Varberg Energi får du möjligheten att vara en nyckelperson inom vårt arbete med säkerhet. Vi ger dig stor frihet i rollen och goda möjligheter att bygga en struktur och forma vårt säkerhetsarbete framåt. Vi värdesätter din kompetens och ser fram emot att tillsammans skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Ansök nu och bli en del av vårt dedikerade team!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 22 mars. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
