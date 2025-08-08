Rostfri Svetsare
Meccom Industripartner AB / Svetsarjobb / Klippan Visa alla svetsarjobb i Klippan
2025-08-08
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meccom Industripartner AB i Klippan
Brinner du för teknik, vill ha ett varierat jobb samt vara med på en spännande tillväxtresa? Nu finns chansen, Meccom Industripartner söker Rostfria svetsare till företagets Produktionsavdelning. Avdelningen levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter. Vi har en modern maskinpark och förfogar över 4500kvm produktionsyta. Vi är självförsörjande med egna plan- & rörlaser, kantpress och bethall.
Vi söker nu
Svetsare
med placering i Klippan
Vi behöver utöka vår Produktionsavdelning med en Rostfria Svetsare och söker dig som har minst 5 års erfarenhet från motsvarande tjänst.
Som Svetsare på Meccom Industripartner får du en tjänst som lämnar stort utrymme för eget ansvar och med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Bolaget driver sina projekt på ett strukturerat sätt, där vi alltid sätter kunder i centrum. Att göra det lilla extra för att få en nöjd kund är en självklarhet för oss.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Vi söker en person som trivs att jobba med varierade rostfria produkter och förstår vikten av att lämna ifrån sig produkter som motsvarar kundens förväntningar kring kvalitet, pris och leveranstid.
Du jobbar utifrån tilldelade arbetsorders och kan själv planera hur du tar dig ann uppgiften.
Produkterna som tillverkas kan variera från 10m höga tankar till mindre stativ och plåtkonstruktioner.
Huvuduppgifter
• Tillverkning av rostfria produkter
• Tig och MMA svetsning enligt 3834-2, SS-EN ISO 3834-2 och SS-EN ISO 9606-1Publiceringsdatum2025-08-08Kompetenser
Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ett gott praktiskt handlag då arbetet ställer krav på skicklighet och förståelse. Det är viktigt att du ser möjligheter i stället för problem, är noggrann och trivs i samarbete med andra.
• Duktig svetsare inom TIG/MIG och övriga arbetsuppgifter som tex valsning
• Ritningsläsning
• Hög förståelse för tillverkningsteknik av stålprodukter
• Grundläggande datakunskaper
• Talar svenska eller engelska
Placeringsort: KlippanKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Produktionschef, Anton Runarsson, 0765291413
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 31/8.
Välkommen med din ansökan!
Meccom Industripartner är en del av Meccom Group och har idag ca 80 anställda och omsätter ca 190Msek.
Företaget levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framför allt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler där vi jobbar med ny och modern tillverkningsteknik.
Inom området industriservice håller konstant ca 40 industritekniker i gång södra Sveriges industrier.
Vår tryckluftsavdelning levererar högkvalitativa kompressorer och system.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer
Meccom Industripartner är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.
Allt vårt arbete skall genomsyras av M.E.K vilket står för våra värdeord.
Mångsidig - vi är anpassningsbara
Engagemang - vi gör rätt saker
Kompetens - vi kan vårt jobbwww.meccom.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: anton.runarsson@meccom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meccom Industripartner AB
(org.nr 556611-9854), http://meccom.se
Åbytorpsvägen 9 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Kontakt
Produktionschef
Anton Runarsson anton.runarsson@meccom.se 0765291413 Jobbnummer
9450250