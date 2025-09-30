Rivare & sanerare med erfarenhet
Är du stark, noggrann och gillar att ta i ?
Vi söker rivningsarbetare till våra projekt. Du behöver ha erfarenhet från rivning eller liknande fysiskt arbete.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Arbetsuppgifterna inkluderar manuell rivning, demontering, bortforsling av material samt förberedelse inför nya byggmoment.
Du som söker har:
God fysik och är inte rädd för att ta i
Förståelse för säkerhet på arbetsplatsen
Svenska eller engelska språkkunskaper Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Wasa Skadeservice
Vita Liljans Väg 59 6 TR
127 60 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Wasa Skadeservice, AB
