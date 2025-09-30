Rivare & sanerare med erfarenhet

Ab Wasa Skadeservice / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-09-30


Är du stark, noggrann och gillar att ta i ?
Vi söker rivningsarbetare till våra projekt. Du behöver ha erfarenhet från rivning eller liknande fysiskt arbete.

2025-09-30

Arbetsuppgifterna inkluderar manuell rivning, demontering, bortforsling av material samt förberedelse inför nya byggmoment.
Du som söker har:

God fysik och är inte rädd för att ta i

Förståelse för säkerhet på arbetsplatsen

Svenska eller engelska språkkunskaper

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@wasanering.se

Detta är ett heltidsjobb.

Ab Wasa Skadeservice (org.nr 556803-8847)
Vita Liljans Väg 59 6 TR (visa karta)
127 60  SKÄRHOLMEN

Wasa Skadeservice, AB

9532854

