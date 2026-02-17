Ridskolechef/Verksamhetschef

Ridskolechef/Verksamhetschef
2026-02-17


Ridskolechef / Verksamhetschef
Som ridskolechef har du det övergripande och strategiska ansvaret för ridskolans och föreningens verksamhet. Rollen är en tydlig chefsposition med fullt verksamhets-, personal- och resultatansvar. Du leder, utvecklar och driver verksamheten framåt i nära samarbete med styrelsen.
Du ansvarar för såväl den dagliga driften som den långsiktiga utvecklingen av ridskolan och föreningen. Det innebär att du arbetar strategiskt med mål, tillväxt, kvalitet och ekonomi för att säkerställa en hållbar och växande verksamhet.
Vi söker dig som är en trygg ledare och drivande kraft med stark vilja att utveckla verksamheten och öka antalet ridande. Du har ett tydligt fokus på kvalitet i utbildning, häst-välfärd och säkerhet , och vill positionera ridskolan och föreningen som en modern och attraktiv aktör.
Tjänsten kan kombineras med andra tjänster hos Söderhamnsortens Ryttarförening (ridlärare eller stall- hästskötare)
Ansvarsområden:
Övergripande verksamhetsansvar för ridskola
Strategisk utveckling och långsiktig planering
Resultat-, budget- och ekonomiansvar
Personalansvar och arbetsledning
Utveckla verksamheten för ökad tillväxt och fler ridande
Säkerställa kvalitet, häst-välfärd, arbetsmiljö och säker häst hantering
Företräda verksamheten externt och arbeta med samarbeten och lokal förankring
Leda arbetet i nära samverkan med styrelsen

Kvalifikationer
Utbildning via Svenska Ridsportförbundet (minst SRL I eller motsvarande)
Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna i chefsroll
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och ekonomiskt ansvar
God kommunikativ förmåga och förmåga att engagera personal och medlemmar
Erfarenhet av ridskoleverksamhet och häst hantering på hög nivå
Strategisk, strukturerad och resultatinriktad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: marialouiseskold@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridskolechef/Verksamhetschef".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderhamnsortens Ryttarfören

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Söderhamnsortens RF

Kontakt
Maria Sköld
marialouiseskold@gmail.com
0730635040

Jobbnummer
9748574

