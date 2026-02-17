Ridskolechef/Verksamhetschef
Ridskolechef / Verksamhetschef
Som ridskolechef har du det övergripande och strategiska ansvaret för ridskolans och föreningens verksamhet. Rollen är en tydlig chefsposition med fullt verksamhets-, personal- och resultatansvar. Du leder, utvecklar och driver verksamheten framåt i nära samarbete med styrelsen.
Du ansvarar för såväl den dagliga driften som den långsiktiga utvecklingen av ridskolan och föreningen. Det innebär att du arbetar strategiskt med mål, tillväxt, kvalitet och ekonomi för att säkerställa en hållbar och växande verksamhet.
Vi söker dig som är en trygg ledare och drivande kraft med stark vilja att utveckla verksamheten och öka antalet ridande. Du har ett tydligt fokus på kvalitet i utbildning, häst-välfärd och säkerhet , och vill positionera ridskolan och föreningen som en modern och attraktiv aktör.
Tjänsten kan kombineras med andra tjänster hos Söderhamnsortens Ryttarförening (ridlärare eller stall- hästskötare)
Ansvarsområden:
Övergripande verksamhetsansvar för ridskola
Strategisk utveckling och långsiktig planering
Resultat-, budget- och ekonomiansvar
Personalansvar och arbetsledning
Utveckla verksamheten för ökad tillväxt och fler ridande
Säkerställa kvalitet, häst-välfärd, arbetsmiljö och säker häst hantering
Företräda verksamheten externt och arbeta med samarbeten och lokal förankring
Leda arbetet i nära samverkan med styrelsen
Utbildning via Svenska Ridsportförbundet (minst SRL I eller motsvarande)
Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna i chefsroll
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och ekonomiskt ansvar
God kommunikativ förmåga och förmåga att engagera personal och medlemmar
Erfarenhet av ridskoleverksamhet och häst hantering på hög nivå
Strategisk, strukturerad och resultatinriktad
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: marialouiseskold@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridskolechef/Verksamhetschef".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Söderhamnsortens RF
Maria Sköld marialouiseskold@gmail.com 0730635040
