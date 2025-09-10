Revisor till BoRevision // Uppsala
Vill du vara med och skapa trygghet och långsiktig hållbarhet för bostadsrättsföreningar - i en dynamisk roll hos Sveriges ledande revisionsbolag inom området? Nu söker vi nya medarbetare som vill vara med och stärka vår position som experter och bygga ett företag i världsklass där tillit, kvalitet och innovation står i centrum. Din nya roll Hos oss på BoRevision i Uppsala blir du en del av ett sammansvetsat team med sju engagerade kollegor i våra nyrenoverade lokaler på Klostergatan 9. Vi söker både dig som är nyutexaminerad ekonom och dig med erfarenhet inom redovisning eller revision.
Som revisor hos oss får du möjlighet att:
utveckla en spetskompetens inom revision av bostadsrättsföreningar
arbeta nära våra kunder och skapa trygghet i deras ekonomiska vardag
successivt växa in i rollen som kundansvarig revisor
Din resa börjar med en introduktionsperiod tillsammans med erfarna kollegor och en egen fadder. Hos oss är laget-före-jaget-mentalitet avgörande, vi tror på att vi lyckas bäst tillsammans. Om dig Vi söker dig som har:
en relevant universitetsutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot revision
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
en prestigelös, social och lösningsorienterad personlighet
analytisk förmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team
Extra plus om du:
har erfarenhet inom redovisning, revision eller ekonomiarbete i en förening
har kunskap inom fastigheter
Om oss BoRevision Sverige har i över 90 år byggt en unik expertis inom heltäckande revisions- och konsulttjänster anpassade för bostadsrättsföreningar. Med ca 40 medarbetare i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Örebro är vi idag marknadsledande inom revision av bostadsrättsföreningar. Trots att vi finns på flera orter arbetar vi som ett och samma företag, präglat av gemenskap, engagemang och nyfikenhet. Hos oss får du möjlighet att växa i en aktuell och viktig bransch tillsammans med ett stöttande team. Vi satsar på kompetensutveckling, både genom vår interna BoRevision Academy och genom återkommande företagsträffar som stärker kulturen och sammanhållningen. Vi tror att människor som kan kommunicera, samarbeta och ha roligt ihop kan nå hur långt som helst - och vi vill att du ska följa med oss på den resan! START: Enligt överenskommelse PLATS: Uppsala OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast månadslön + rörlig ersättning (REM) baserad på din prestation och bolagets resultat KONTAKT: Head of Recruitment Delivery Ellinor Hellberg,ellinor.hellberg@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: Urval sker löpande
Ersättning
