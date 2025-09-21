Resursperson/elevassistent till Vega skola
2025-09-21
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens skola? Sök då till Vega skola!
I augusti 2023 öppnade Vega skola - ett för Haninge kommun ett unikt projekt där kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningens personal samarbetar tätt för att skapa möjligheter till ett bredare lärande.
Vega skola ligger i Vegastaden; ett nybyggt område strax söder om Stockholm med pendeltågsstationen precis bredvid skolan. Skolan är en F-9 skola inklusive anpassad grundskola.
Vi söker därför dig som ser möjligheterna med samverkan och samarbete med husets olika aktörer och yrkesgrupper. Då skolan är nystartad krävs det att du är kreativ, flexibel, är engagerad samt har en väldigt god samarbetsförmåga och ser dig själv som en lagspelare. Det innebär att du har hög förmåga att organisera och strukturera ditt arbete, samt har ett driv och tar ansvar för att både utveckla en ny verksamhet tillsammans med dina kollegor, undervisningen och dina elever.
Låter allt du hittills läst inspirerande och spännande? Då är det dig vi söker!
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans!
Arbetsbeskrivning
Vi söker en resursperson/elevassistent som kommer att ingå i både grundskolan och den anpassade grundskolans arbetslag, allt efter skolans behov. Som resursperson/elevassistent är du med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar tillsammans mot elevernas måluppfyllelse. Du följer eleverna genom hela skol- och fritidstiden. Du stöttar eleverna på lektion- och fritidstiden, i matsituationer, raster, toalettbesök, allmän hygien/omklädningsrum, på praktiska estetiska lektioner och motorik. Publiceringsdatum2025-09-21Kvalifikationer
- Utbildad barnskötare, undersköterska eller elevassistent.
- Erfarenhet av grund och anpassad grundskolas målgrupp.
- Kunskap om lågaffektivt bemötande.
Viktigt är också att du trivs i att arbeta i grupp, är en kommunikativ person som har lätt att prata med alla, samt att du är prestigelös och flexibel då du ibland kommer behöva hoppa in i andra grupper än den du hör till.
Vi fäster stor vikt vid dina erfarenheter och din personliga lämplighet för arbetet. Anställningsvillkor
• En spännande möjlighet att få vara med och skapa en ny verksamhet, för en ny grupp elever, i en nybyggd skola.
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till gym i kommunhuset Övrig information
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och vi ser därför gärna manliga sökanden.
Tjänsten är en tillsbegränsadanställning med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
