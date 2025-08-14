Resurs matematik Örebro
2025-08-14
Grillska Gymnasiet i Örebro söker en resurs inom matematik. Dina arbetsuppgifter är i första hand att ha resurspass inom matematik eller naturorienterade ämnen. Det kan även vara aktuellt att arbeta som vikarie om ordinarie lärare är borta.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Alla lektioner är sammanhållna och långa, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund. Kvalifikationer
Examen från gymnasiet är ett krav. Högre utbildning är inget krav men meriterande. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag eller angränsande uppdrag är också meriterande.
Du trivs i skolmiljö och har lätt att skapa goda relationer med ungdomar och arbetskollegor. Du är flexibel, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är allmänbildad och har lätt att ta dig an arbetsuppgifter inom olika områden. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt. Grillska gymnasiet arbetar med en stark värdegrund och det personliga mötet är viktigt för oss. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt. Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov eller vissa fasta timmar per vecka
Tillträde: Snarast
Kontakt: Kristoffer Carlring
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillskas anpassade gymnasiesärskola samt vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever och studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
, https://grillska.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmissionens Skolstiftelse Jobbnummer
9458910