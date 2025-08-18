Restaurangchef till Hotell Klövsjöfjäll
Klövsjöfjäll AB / Kockjobb / Berg Visa alla kockjobb i Berg
2025-08-18
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klövsjöfjäll AB i Berg
Restaurangchef till Restaurang Hotell Klövsjöfjäll
Vill du leda en restaurang i hjärtat av fjällen och vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster året runt? Nu söker vi en restaurangchef som vill driva vår restaurang- och pubverksamhet framåt tillsammans med oss på Hotell Klövsjöfjäll.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Hotell Klövsjöfjäll är ett familjeägt hotell med 39 dubbelrum och 12 lägenheter - totalt 147 bäddar. Vi ligger mitt i byn med skidåkning precis utanför dörren, både längd och alpint. Endast 3 km bort finns en fin golfbana och många gäster kommer hit för att vandra, äta gott eller koppla av i vår spa-avdelning. Vi tar även emot konferenser och bröllop.
Vår restaurang har öppet året runt (med undantag för kortare stängning under våren).
Vintern: dagens lunch, á la carte samt en populär pub med live-afterski.
Sommaren/barmarkssäsongen: á la carte och olika event.
Rollen som Restaurangchef
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för vår restaurangverksamhet. Rollen är operativ - du är själv delaktig i service och daglig drift, samtidigt som du leder och utvecklar personalen. Arbetet innebär hög arbetsbelastning i perioder och kräver flexibilitet då tjänsten omfattar arbete på kvällar, helger och högtider. Du arbetar nära hotellchefen och övriga teamet för att skapa en väl fungerande helhet.
Dina huvuduppgifter:
Leda, coacha och schemalägga restaurang- och serveringspersonal
Själv delta aktivt i service och vara en närvarande ledare i driften
Säkerställa en hög servicenivå och gästupplevelse
Ansvara för rutiner, kvalitet och arbetsmiljö i restaurangen
Delta i budget- och resultatansvar samt effektiv bemanning
Rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare
Samordning inför konferenser, bröllop och event
Vi söker dig som
Har erfarenhet som restaurangchef eller i en ledande roll inom restaurang, hotell eller service
Är en tydlig och närvarande ledare som motiverar genom att själv föregå med gott exempel i service
Trivs i ett högt tempo och är beredd att arbeta obekväm arbetstid samt under högtider
Har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av schemaplanering
Är flexibel, lösningsorienterad och ser möjligheter även under intensiva perioder
Har ett genuint intresse för mat, dryck och gästservice
Vi erbjuder
En spännande roll i en levande fjällmiljö
Heltid, säsongsanställning med stor chans till förlängning och tillsvidare för rätt person
Tillträde: Snarast
Kollektivavtal, personalmat och gratis gym
Rabatterat liftkort samt rabatt på boende, mat och hyra i vår sportbutik
Praktisk information
Plats: Klövsjö, Bergs kommun, Jämtland
Sista dag att ansöka är 5/9, men vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: mimmi@klovsjofjall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klövsjöfjäll AB
(org.nr 556190-9598), http://www.klovsjofjall.se
Katrinavägen 21 A (visa karta
)
845 97 KLÖVSJÖ Arbetsplats
Hotell Klövsjöfjäll Kontakt
Hotellchef
Mimmi Backskog mimmi@klovsjofjall.se 0682-413106 Jobbnummer
9463529