Restaurangchef
2026-02-25
Vi söker Restaurangchef till Pensionatet i Piteå!
Vill du vara med och leda en restaurang där service, matglädje och gästens upplevelse står i centrum? Pensionatet är en plats där vi skapar minnesvärda stunder för våra gäster, från vardagsmiddagar till bröllop och fest.
Om rollen
Som restaurangchef på Pensionatet har du helhetsansvaret för restaurangens drift. Du leder och utvecklar teamet, ansvarar för service och gästmöten, och arbetar aktivt för att skapa lönsamhet och kvalitet i verksamheten. Rollen är mångsidig och kräver flexibilitet - hos oss hjälps vi åt och gör det som behövs för helheten.
Du blir även en nyckelperson i att utveckla vårt vinsortiment och driva försäljningen inom dryck framåt.
Ansvara för den dagliga driften av restaurangen
Planera och leda arbetet vid service och event
Hantera bokningar, mailkorrespondens och kundkontakt
Rekrytera, schemalägga och utveckla personalen
Utveckla dryckes och vinsortiment och arbeta för ökad försäljning
Ekonomisktansvar samt kostnadskontroller
Säkerställa att matsal, trädgård och förråd är välskötta och inbjudande
Vara en närvarande ledare som själv arbetar i driftenProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av restaurangbranschen, gärna i en ledande roll. Du är en trygg ledare som brinner för service och värdskap, och du trivs i en miljö där tempot är högt och variationen stor.
Vi önskar att du:
Har fyllt 20 år då lagen kräver det för att man ska få stå som serveringsansvarig på vårt tillstånd.
Har erfarenhet av personalansvar och schemaläggning
Är flexibel och van vid att ta ansvar för helheten
Har intresse eller kunskap om vin och vill bidra till att utveckla vårt sortiment
Är lösningsorienterad, strukturerad och stresstålig
Har förståelse för ekonomi och lönsamhet i restaurangdrift
Vi erbjuder
Ett spännande och varierat arbete i en inspirerande miljö
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En arbetsplats där vi värdesätter värme, glädje och gemenskap
Heltidsanställning med lön enligt överenskommelse
Upplärning om du saknar erfarenhet av vissa kriterier
Vill du bli en del av Pensionatet och leda vår restaurang in i framtiden?
Välkommen med din ansökan!
Maila oss på:hello@pensionatet.com
