Restaurangchef
2025-11-12
Leader of Bastard Burgers
Välkommen till Bastard Burgers! Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mycket progressiv och ständigt utvecklande miljö. Tillsammans med andra kollegor är du med och skapar nästa generations streetfood.
I din roll kan du förvänta dig mycket skratt, samarbeten, utmaningar och utveckling. Att vara en Leader of Bastard betyder att du är flexibel, ser möjligheter och har stor förståelse för hela restaurangen, så väl köket som kassan. Genom ett positivt mindset är du högst delaktig i att få ditt team att arbeta tillsammans. En Leader of Bastard leder med gott exempel i enlighet med Bastard Burgers ledarskapsprinciper och värderingar.
I rollen förväntas du ta ett högt ägandeskap för tilldelad enhet samt strävar efter att ge bästa kvalité och service till våra gäster. Genom att följa Bastard Burgers strukturer, rutiner och använda att vår sociala plattform för att interagera med dina kollegor bidrar du till en "vi-känsla" som kan ta oss hur långt som helst. Vi kommer göra vårt bästa för att du ska utvecklas men vi förväntar oss också ditt engagemang och nyfikenhet och på så sätt skapar vi kontinuerligt lärande.
Restaurangchef Om rollen
Vi vill jobba med dig som älskar människor och mat lika mycket som oss. Som restaurangchef på Bastard Burgers ansvarar du för att servicen håller en hög nivå och att såväl gäster som medarbetare är nöjda och glada. Du leder teamet med rätt inställning och bra energi. Du har erfarenhet från tidigare restaurang- eller serviceyrke och förstår att det blir stressiga stunder men att servicen/maten alltid måste vara utmärkt. Du får ett övergripande ansvar för schemaläggning, inköp, personalkostnader och i princip allt som händer i restaurangen. Arbetet innebär ett stort driftfokus, kök och kassa, med administrativa inslag där du förväntas ta ett högt ägandeskap. Operativt arbete i driften ca 80 % av arbetstiden.
Övergripande ansvarsområden:
Ta ansvar för resultaten och enheten som helhet - i relation till uppsatta nyckeltal
Utbilda och rekrytera personal
Ansvarig för att mäta, utvärdera samt utveckla och rapportera resultaten på sin enhet
Systematiskt göra uppföljningar i interna system
Upprätta säkra arbetsförhållanden och följa det interna systematiska arbetsmiljöarbetet
Se till att livsmedelssäkerheten följs i enlighet med hygienbestämmelser
Aktivt arbeta med och implementera Bastard Burgers likabehandlingsplan och värdeord på sin enhet
Är vi en match? Vi söker dig som...
Utbildningskrav: inget
Har tidigare erfarenhet från restaurang- eller serviceyrke, gärna med personal och budgetansvar
Du skall kunna svenska och/eller engelska, meriterande att behärska båda språken
Möjlighet att arbeta flexibla timmar, inklusive kväller och helger Önskvärda beteenden och erfarenheter:
Har en utmärkt kommunikationsförmåga
God organisations- och ledarskapsförmåga, där du är strukturerad och ansvarstagande
Motiveras av och kan motivera medarbetare till att jobba efter uppsatta mål
Har ett engagemang för Bastard Burgers och har gärna koll på oss sedan tidigare!
Vi ser gärna att du bor i närområdet av enheten
Vi erbjuder dig Bastard Burgers värdeord är kvalité, kultur och människor, där dessa ligger till grund för gemensamma mål. En tjänst hos oss innebär en möjlighet att få vara delaktig i ett innovativt och snabbt växande företag, där vi är stolta över vår kultur och familjära känsla! Perks: * Föräldraförmån - vi toppar upp föräldrapenningen!* (upp till ett visst belopp). * Kollektivavtal (tjänstepension, förmåner etc.) * Friskvårdsbidrag * Betald startavgift för lopp och tävlingar * Personalrabatt på alla Bastard Burgers i Sverige, Norge, Finland
Om Bastard Burgers
Bastard Burgers är ett ungt och snabbt växande företag som grundades i Luleå, Sverige, år 2016. Idag finns det fler än 70 Bastard Burgers-restauranger runt om i hela Sverige och ytterligare restauranger i Finland och Norge.
Vi är stora och vi växer snabbt, men vägrar tappa personlighet eller bli basic. Kom hit för att du gillar musik, graffiti, streetwear, riktigt bra streetfood, klistermärken på borden, svengelska - allt det där som gör Bastard Burgers till Bastard Burgers. Kärlek till mat och människor har skapat en stark kultur runt Bastard Burgers, där såväl klimatsmarta initiativ som högljudd hiphop ryms.
Mångfald och inkludering
Bastard Burgers värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet, vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
