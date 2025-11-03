Restaurangbiträde- Sen Street Kitchen.
2025-11-03
SEN STREET KITCHEN är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknaderna och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du lära dig vårt asiatiska kök - vårt arbetssätt, smaksättning och tempo. All introduktion sker på plats under 7-14 arbetspass, där du får lära dig hur vi jobbar.
Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet från restaurang eller kök, gärna som köksbiträde eller inom snabb service. Har du rätt inställning, ett driv att utvecklas och en vilja att lära dig vårt koncept, kan vi också vara öppna för dig med mindre erfarenhet.
Vi är ett sammansvetsat och glatt team som stöttar varandra och skapar en positiv arbetsmiljö.
Vem är du?
Du är social och glad person som gillar att jobba med service. Du brinner för restaurangbranschen, är kvalitetsmedveten och kan jobba i ett team i högt tempo. Du är organiserad och gillar att ha rent och snyggt runt om dig.
Som köksbiträde ingår:
Prepp.
Montering av rätter
Matlagning
Kassatjänst.
Städ och en del disk.
• Tjänsten innebär varierande jobbtider i både dagtid kväll samt helger.
Är du vår nya stjärna? Skicka in din ansökan så berättar jag mer!
En inskickad video är högt betydande för oss.
SEN STREET KITCHEN tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till söder ner. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
