Restaurangbiträde Sushi - lunchtid
IInatsu AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala
2025-12-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vi söker dig med gärna tidigare erfarenhet från restaurangyrket. Vi lägger stor vikt på din personlighet och värdesätter kvaliteter som god samarbetsförmåga, ansvarskänsla, renlighet och förmåga att kunna hantera stress.
Arbetsuppgifterna innebär:
kassaarbete
servera gäster
förberedelser
behjälplig till kocken med till exempel fritering, poke bowls m.m.
städning och diskhantering
Om den här rollen passar in på dig tveka inte att kontakta oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: jobb@natsusushi.se Arbetsgivare IInatsu AB
(org.nr 559330-1871)
Kungsgatan 34 C (visa karta
)
753 20 UPPSALA Jobbnummer
9643300