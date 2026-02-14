Restaurangbiträde Restaurang Arom
Haddadi, Mohammad Reza / Servitörsjobb / Uppsala
Vi är en kvarterskrog beläget i Luthagen i Uppsala som nu söker nya medarbetare!
Som restaurangbiträde brinner du för god service och att få nöjda och återkommande gäster. Du är en pålitlig och glad person som kan hantera stressiga situationer. Vi söker dig som är positiv och initiativtagande med ett leende på läpparna.
Servitörer ska kunna ta emot beställningar och servera mat och dryck på restaurangen, kunna ge gästerna råd kring maten på menyn och drycker som passar till är en del av jobbet. Ge gästerna bra service och en bra upplevelse är mycket viktigt, servitören är restaurangens "ansikte utåt" och nöjda gäster är målet med arbetet.
Kravet är att ha erfarenhet från restaurangbranschen och inom servering och vara stresstålig.
Du som söker ska ha serveringsvana, är glad, positiv och stresstålig. Du ska även kunna uttrycka dig väl på svenska.
Om detta låter som ett jobb som skulle passat dig så tveka inte på att höra av dig till oss i Restaurang Arom Uppsala!
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: Haddadi.rosee@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haddadi, Mohammad Reza
Börjegatan 54A (visa karta
)
752 29 UPPSALA Arbetsplats
Restaurang Arom AB Kontakt
Rose Haddadi Haddadi.rosee@gmail.com 0707571798 Jobbnummer
9743081