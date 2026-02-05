Restaurangbiträde/Grill/Pasta/Pizza m.m

Oyyoyyoy Street Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna
2026-02-05


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oyyoyyoy Street Food AB i Sigtuna

Arbetsbeskrivning - Restaurangbiträde/Grill/Pasta/Pizza m.m
Plats: Valsta Centrum, Märsta
Anställningsform: Tillsvidare efter praktik
Start: Omgående (efter ca 1 veckors praktik)
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen och vill bli en del av vårt team i Valsta Centrum! Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du både arbetar i köket och med kundkontakt. Du kommer bland annat att:
Baka pizza samt förbereda grillrätter, pasta, sallader och hamburgare
Hantera råvaror och hålla ordning i köket
Ta emot beställningar och ge god service till våra gäster
Hjälpa till med städning och disk
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom restaurang.
Är stresstålig, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta flexibla arbetstider, inklusive kvällar och helger

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
via e-post
E-post: Lora.042227@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oyyoyyoy Street Food AB (org.nr 559212-2278)
Mjölnergatan 14 (visa karta)
195 53  MÄRSTA

Jobbnummer
9724884

Prenumerera på jobb från Oyyoyyoy Street Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oyyoyyoy Street Food AB: