Restaurangbiträde

Wallys Place AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka
2025-08-18


Wallis Place AB - Pizzeria i Onsala söker restaurangbiträde

Vi på Wallis Place AB, en pizzeria belägen i hjärtat av Onsala, söker nu en restaurangbiträde till vårt team.

Som restaurangbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelser i köket, diska, hålla rent och snyggt i lokalen samt ibland stå i kassan och ta emot kunder. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från restaurangbranschen - det viktigaste är att du är social, trevlig och gillar att arbeta med människor. Har du erfarenhet är det förstås ett plus.

Ansökan:
Välkommen att skicka din ansökan via e-post till:onsala@wallysplace.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Via mejl
E-post: onsala@wallysplace.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wallys Place AB (org.nr 559446-0494)

Kontakt
Ilhan Tas
ilhant1983@gmail.com
0737690130

Jobbnummer
9463128

