Wallis Place AB - Pizzeria i Onsala söker restaurangbiträde
Vi på Wallis Place AB, en pizzeria belägen i hjärtat av Onsala, söker nu en restaurangbiträde till vårt team.
Som restaurangbiträde kommer du att hjälpa till med förberedelser i köket, diska, hålla rent och snyggt i lokalen samt ibland stå i kassan och ta emot kunder. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från restaurangbranschen - det viktigaste är att du är social, trevlig och gillar att arbeta med människor. Har du erfarenhet är det förstås ett plus.