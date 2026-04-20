Restaurangbiträde
Rasta Snapparp är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Snapparp har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster, hanterar mat och dryck samt bidrar till en ren och trivsam restaurang. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Restaurangbiträde innebär primärt tillredning av smörgåsar och salladsberedning, servering av dagens rätt, lättare tillagning av vår á la carte samt kassatjänst.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en restaurang såsom städning och disk m.m.
Ensamarbete förekommer
Kvalifikationer och Erfarenhet
Fyllda 20 år - För att kunna vara serveringsansvarig krävs det att du har fyllt 20 år.
Serviceinriktad inställning - Förmåga att bemöta gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Stresstålighet & flexibilitet - Restaurangmiljön kan vara hektisk, särskilt under rusningstid.
Grundläggande kassavana - Erfarenhet av kassasystem och betalhantering är en fördel.
Tidigare restaurangerfarenhet - Erfarenhet inom restaurang och snabbmat är en stor fördel.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: EXTRA VID BEHOV Sysselsättningsgrad: Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivare Rasta Sverige AB
