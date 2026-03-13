Restaurangbiträde
ISS Facility Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Mölndal Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mölndal
2026-03-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Nu söker vi Restaurangbiträden för mottagningsuppdrag hos vår kund i Mölndal. Vi serverar ca 200 gäster per dag - dagens lunch och middag, vi serverar mat 365 dagar om året.
Om rollen
Du kommer att under ledning av restaurangchef och kollegor ta emot mat och portionera den vid två tillfällen under dagen, det vill säga lunch och middag. Packa påsar med kvällsmat förekommer. Disk och städning av mottagningsköket ingår i ansvaret. I ditt ansvar ingår, förutom sedvanliga restaurangbiträdesuppgifter, även viss packning av mat. Du arbetar enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll.
Vi söker medarbetare för både deltids- och heltidstjänster. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tre månaders provanställning.
Placeringsort: Mölndal
Vi erbjuder
Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos ISS.
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och service. Du har tidigare erfarenhet och har arbetat inom restaurangbranschen. Som person är du självgående, flexibel. Du är ordningsam och har förmåga att planera, strukturera och organisera ditt arbete. Din sociala förmåga är stor där du är öppen, lyhörd, tydlig och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är drivande och kommunikativ och trivs med att jobba i ett högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift. Du är målinriktad, självgående och ansvarstagande. God samarbetsförmåga och ett intresse för människor är en förutsättning för att lyckas i arbetet.
Körkort är ett krav då vi ibland behöver köra matleverans.
Din ansökan
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-04-30.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta luminita.vogel.holczer@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9797711