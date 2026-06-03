Nu rekryterar vi lagermedarbetare för framtida möjligheter!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren lagermedarbetare som trivs i en arbetsmiljö där kvalitet, effektivitet och struktur är viktiga framgångsfaktorer? Vi söker nu drivna personer till kommande uppdrag inom lager och logistik.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar vanligtvis:
Plock och pack av kundorder
• Hantering av inkommande och utgående leveranser
• Inventering och lageradministration i affärssystem
• Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
• Truckkörning vid behov
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Arbetar noggrant, strukturerat och med ett stort ansvarstagande
• Trivs i en tempofylld och fysisk arbetsmiljö
• Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i teamOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller när behov uppstår
Låter detta som en tjänst som passar dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår kandidatpool för framtida uppdrag inom lager och logistik.Profil
Du kommer att trivas i rollen om du gillar att arbeta i en miljö med högt tempo där noggrannhet och kvalitet är avgörande för att lyckas. Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Du tar initiativ när det behövs, samarbetar väl med dina kollegor och bidrar till en positiv arbetsplats där man arbetar mot gemensamma mål.
Erfarenhet från lager- eller logistikbranschen är en fördel, men vi värdesätter framför allt ditt engagemang, din arbetsmoral och din vilja att utvecklas.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta skift, både dag- och kvällstid samt vid behov helger
• Tidigare erfarenhet av lager, logistik eller liknande verksamhet
Meriterande
• Truckkort med behörighet A1–A4 och B1–B4
• Tillgänglighet för omgående start eller arbete med kort varsel
Tycker du att detta låter intressant? Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9946339