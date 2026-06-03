Produktionstekniker - Gripen
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Rollen som produktionsnära produktionstekniker innebär att du tillsammans med andra i ditt team arbetar med avvikelsehantering i produktion. Tillsammans med övriga stödteamet, operatörer, produktionsteknisk beredning och konstruktörer kommer du att arbeta med lösningar av tekniska problem och ständiga förbättringar.
Du kommer ingå i ledningslaget inom det verkstadsavsnitt där du verkar tillsammans med produktionsledare, kvalitetstekniker och produktionsstyrare. I ledningslaget hjälps vi åt med varandras ansvarsområden och arbetar tillsammans för att uppnå de satta målen för verksamheten. Det kan exempelvis vara att ta fram riktlinjer och aktiviteter eller att jobba med måltimmar och ledtider.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi letar efter någon som har erfarenhet av produktionsteknik och/eller verkstadserfarenhet inom monteringsinriktad produktion. Vi ser gärna också att du har en teknisk utbildning alternativt att en god produktionsteknisk kompetens tillägnad på annat sätt.
Arbetet som produktionstekniker innebär ett omfattande samarbete med olika avdelningar och affärsenheter inom företaget men även externa företag. Du bör därför ha lätt att ta kontakter och bygga relationer samt ha goda språkkunskaper i engelska.
I rollen är det viktigt att du är kreativ och kan hitta nya lösningar på problem som uppstår i produktionen och du är drivande och tar initiativ för att nå framåt. Inom stödteamet arbetar vi för att uppnå en störningsfri verksamhet vilket innebär att du behöver trivas med att arbeta i team och att du drivs av att nå gemensamma mål.
Övriga kunskaper som är meriterande:
God förståelse för 3D-underlag och produktionsunderlag
Systemvana inom affärssystem IFS ERP och SHARP
Vana av kravhantering/uppfyllnad av krav inom verksamhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB anna-carin.telon@saabgroup.com Jobbnummer
9946363