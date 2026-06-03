Vill du ha ett aktivt jobb? Vi söker lagerarbetare för sortering i Halmstad
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och effektiv sorterare för nattarbete på heltid med omgående start.
Det här är en tjänst för dig som trivs med ett aktivt och fysiskt arbete där fokus ligger på att hantera och sortera gods på ett noggrant och effektivt sätt. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att det dagliga flödet fungerar smidigt och enligt tidsplan.Om tjänsten
Som sorterare arbetar du med att ta emot, flytta och sortera gods utifrån destination, typ av försändelse eller andra instruktioner. Arbetet sker i högt tempo och kräver att du är uppmärksam, strukturerad och kan hålla god kvalitet även under intensiva perioder.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
• Sortering av inkommande och utgående gods
• Förflyttning av gods inom terminal- eller lagerområdet
• Lastning och lossning vid behov
• Kontroll av gods och märkning
• Säkerställande av ordning och struktur på arbetsplatsen
• Samarbete med kollegor för att upprätthålla ett effektivt flöde
Placering: Halmstad
Omfattning: Heltid, natt
Start: OmgåendeProfil
Vi söker dig som
• Är van vid fysiskt arbete och högt arbetstempo
• Har ett gott ordningssinne och arbetar noggrant
• Är pålitlig, ansvarstagande och punktlig
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har en positiv inställning och är beredd att hjälpa till där det behövs
Meriterande
• Erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete
• Truckkort (A+B)
• Erfarenhet av att köra motviktstruck
• Erfarenhet av godshantering eller sorteringsarbete
• Talar och förstår svenska
• B-körkort
Skicka in din ansökan så snart som möjligt – urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Järnvägsgatan 9 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9946325