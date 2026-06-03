Lärarassistenter på Hedda Wisingskolan i Härnösand
Härnösands Kommun / Pedagogjobb / Härnösand Visa alla pedagogjobb i Härnösand
2026-06-03
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Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.
Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!
Om verksamheten:
Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 350 elever och 50 medarbetare. I organisationen ingår även och Hedda Wising resursskola som är en resursskola mot elever med autism och andra NPF-behov.
Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående. Vi är en skola med ett kollegium i blandade åldrar med mycket god behörighetsnivå.
Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Flera väl etablerade samarbeten med Spanien finns. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel i alla ämnen, god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning. Vi arbetar sedan flera år med skolverkets SKUA-fortbildning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs mer om Hedda Wisingskolan här: https://heddawisingskolan.com/Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Lärarassistentuppdrag där undervisning i Hedda Wising resursskola och SU-grupp, under handledning ingår. Genom ett nära samarbete med lärarkollegor, andra resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett sammanhang som präglas av stabilitet, trygghet och struktur. Tillsammans arbetar ni för att främja elevernas inlärning, stärka deras självkänsla och skapa motivation till fortsatt studiegång.
Vi söker nu 5 st lärarassistenter, varav 2 tillsvidareanställningar och 3 vikariat. En av tillsvidareanställningarna är i Hedda Wising resursskola och SU-grupp och en i Hedda Wisingskolans grundorganisation mot vanliga klasser. De tre vikariaten varierar i längd mellan en till tre terminer. Alla vikariaten är främst mot Hedda Wising resursskola och SU-grupp.
Vi söker dig som har (skallkrav):
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-behov / Autism.
I tillsvidaretjänsten i resursskolan ingå NO/ Ma kompetens eftersom du kommer att bli en nyckelperon i stödet och undervsiningen i Matematik och No-ämnen.
God förmåga att använda digitala verktyg
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av yrket.
Har erfarenhet av arbete med varierande arbetssituationer mot elever och unga.
Vi söker dig som har följande kompetenser:
EMPATISK FÖRMÅGA. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
FLEXIBEL. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt sysätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
KREATIV. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
RELATIONSSKAPANDE. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
MUNTLIG KOMMUNIKATION. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
Omfattning
Tjänsterna är uppehållstjänster. Heltid, dagtid.
Rekrytering och tillträde
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag beroende på erfarenhet och kompetenser bland sökanden. Tillträde vid terminsstart, företrädelsevis 260811 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut tas.Ersättning
Individuell lönesättning.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
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Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 60 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Sabine Dahlgren sabine.dahlgren@harnosand.se Jobbnummer
9946366