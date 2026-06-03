Lärare åk F-3 till Nykils skola
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-06-03
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Välkommen till Nykils skola, där naturen är en naturlig del av varje skoldag. Med vår egen skolskog och inspirerande utemiljö förvandlar vi lärande till äventyr genom kreativ utomhuspedagogik. Här får barnen växa i en trygg miljö med gott om plats för både kunskap och lek. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen.
Arbeta både självständigt och i samarbete med dina kollegor.
Se till elevens hela skoldag som en viktig helhet.
Samarbeta kring eleven med både vårdnadshavare och kollegor.
Samverka mellan skolan och fritidshemmet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Utgå från den elevgrupp du möter och skapa en varierande och utmanande undervisning.
Använda digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning.
Främja ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid både planerade och spontana tillfällen.
Ta tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper för att gynna elevernas lärande samt din egen och verksamhetens utveckling.
Din arbetsplats
Nykils skola ligger i hjärtat av Nykilsamhället och rymmer verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Här går cirka 210 elever som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär skolmiljö. Skolan består av flera byggnader och har en stor skolgård med en egen skolskog, vilket vi tar fasta på genom att använda naturen aktivt för att inspirera till lek och utomhuspedagogik. För oss är landskapet runt skolan mer än bara en vacker vy, här får du jobba i en miljö där naturen är ett levande klassrum.
På vår skola arbetar vi aktivt för trygghet, studiero och att alla elever ska lyckas. I din roll har du din bas i en klass, vilket skapar trygghet för både barnen och för dig själv, men du verkar i ett sammanhang där samarbetet med kollegorna är centralt. Vi skapar goda relationer vilket avspeglar sig i våra goda resultat. Vi vill att våra elever ska utvecklas till trygga och självständiga människor som tror på sig själva och ser möjligheter.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk F-3. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk F-3. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk F-3.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs F-3 under minst ett läsår.
I din roll som lärare i årskurs F-3 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs F-3 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17374
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
9946347