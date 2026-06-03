Accounting Specialist till storbank i Solna
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-03
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Till ledande storbank med kontor i Arenastaden, Solna tillsätter SJR nu en Accounting Specialist till ett långt konsultuppdrag med start 1/9 och inledningsvis 12 månader med chans till förlängning. I denna roll arbetar man enligt ett hybridupplägg där man abetar på plats på kundens kontor minst 3 dagar i veckan. Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Du blir en viktig del av CFO-funktionen och arbetar nära både interna och externa kontaktytor, inklusive koncernfunktioner och kollegor i olika länder. Tjänsten passar dig som trivs i en bred roll där du får kombinera redovisning, rapportering och skattefrågor i en komplex och dynamisk miljö.
Ansvarsområden
• Upprätta och rapportera momsdeklarationer månadsvis
• Granska och godkänna arbetsgivaravgifter och preliminärskatter
• Förbereda och lämna in bolagets inkomstdeklarationer
• Upprätta och inge årsredovisningar
• Beräkna utländska skatteavräkningar, koncernbidrag och utdelningar
• Samarbeta med koncernfunktion för att säkerställa korrekt skattehantering i rapporteringen
• Vara kontaktperson gentemot externa revisorer och ta fram underlag vid revision
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis redovisning, finans, ekonomi eller skatt och minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du har en gedigen förståelse för bokslutsarbete och upprättande av årsredovisningar samt god kunskap om svenska skatteregler, inklusive bolagsskatt och indirekta skatter. Erfarenhet från finanssektorn, gärna kapitalförvaltning, är meriterande. Du är van vid att arbeta i en internationell miljö och har god förståelse för hur redovisning samspelar med beskattning. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker en noggrann och strukturerad person som trivs med att ta ansvar och driva sitt arbete framåt självständigt. Du har ett analytiskt förhållningssätt och en god förmåga att hantera komplexa frågeställningar. Som person är du kommunikativ och samarbetsorienterad, med förmåga att bygga goda relationer både internt och externt. Du trivs i en föränderlig miljö och har en lösningsorienterad inställning.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-02. En bakrundskontroll kommer genomföras på slutkandidaten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Om SJR Executive Search
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Emma Hultberg emma.hultberg@sjr.se Jobbnummer
9946343