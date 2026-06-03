Doktorand (lic) i finansiell ekonomi eller finansiell statistik
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2026-06-03
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Projektets bidrag kommer att ligga i skärningspunkten mellan teorin för slumpmatriser och statistisk inferensteori, med tillämpningar inom flera vetenskapliga områden. Särskild tonvikt kommer att läggas vid praktiska problem inom ekonomi och finans, såsom konstruktionen av optimala portföljer i hög dimension.
Mot bakgrund av den utbredda användningen av generaliserade inverser av stickprovsmatriser i praktiska tillämpningar, särskilt när dimensionen hos den datagenererande processen överstiger antalet observationer, syftar projektet till att utveckla de fördelningsmässiga egenskaperna hos generaliserade inverser av den högdimensionella stickprovs‐kovariansmatrisen. Projektet kommer förbättra estimatorer av högdimensionella storheter genom utveckling av nya linjära och olinjära shrinkage‐metoder.
I synnerhet kommer nya estimatorer för optimala portföljvikter att härledas, vilket förväntas leda till avsevärt mer stabila och mindre riskfyllda handelsstrategier.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning mot industriell ekonomi, finansiell matematik, teknisk matematik eller motsvarande som kan vara relevant för anställningen. Alternativt har du förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, vilket innebär att du kan söka anställningen parallellt med att du slutför dina studier.
Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa kontakter och underhålla goda relationer i professionella sammanhang. Goda kunskaper i engelska är ett krav för anställningen och goda kunskaper i svenska är meriterande.
Din arbetsplats
Läs mer om din arbetsplats här: https://liu.se/organisation/liu/iei/pek
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen som doktorand till licentiatexamen är tidsbegränsad till normalt två år heltid. Förlängning av anställning sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 augusti 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Taras Bodnar taras.bodnar@liu.se +4613281909 Jobbnummer
9946350