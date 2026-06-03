Grundskollärare åk 4-6 No/TK till Rosengårdsskolan
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2026-06-03
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Ref: 20261413Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu förstärkning till Rosengårdsskolan och till våra elever i åk 4. På skolan arbetar vi i arbetslag som består av engagerade och kunniga medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planering och utförande av det pedagogiska arbetet med eleverna. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är planering, undervisning och uppföljning i dina ämnen samt resurstid utifrån behov i elevgruppen. Arbetslaget leds av en undervisande förstelärare. I ditt läraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Detta, tillsammans med fortlöpande bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper, ligger till grund för din fortsatta planering framåt. Planeringen av undervisningen sker huvudsakligen tillsammans med dina kollegor i arbetslaget samt till viss del enskilt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete tillsammans med ditt arbetslag. I utvecklingsarbetet jobbar vi alla tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6. Du har flerårig erfarenhet av framgångsrik undervisning i dina ämnen. Behörighet i NO-ämnena samt teknik i åk 4-6 är ett krav. Vi ser gärna att du är behörig i fler ämnen och det är meriterande med behörighet i SvA och/eller engelska. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig korrekt i både tal och skrift. Skolans undervisning genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi söker en engagerad och trygg ledare i klassrummet som skapar en inkluderande och motiverande lärmiljö.
Du har förmågan att bygga goda relationer med elever och kollegor samt att leda undervisningen med tydlighet och struktur. Särskilt viktig är din förmåga att möta och skapa förtroende hos elever som kan ha utmanande beteenden. Genom ditt ledarskap skapar du studiero, väcker nyfikenhet och främjar elevernas utveckling och lärande. Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete självständigt. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete. Du har lätt för att arbeta i team och du har ett flexibelt, prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.
Om arbetsplatsen
Rosengårdsskolan är en F-9 skola med cirka 500 elever. Majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk och på skolan finns en anpassad grundskola med 24 elever. Fritidshemmet har cirka 150 barn fördelade på fem avdelningar och arbetar med lärande under hela dagen. Varje årskurs ansvarar tillsammans för sina elever genom samarbete och samplanering. Vi arbetar uthålligt med SKUA, språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen. På Rosengårdsskolan arbetar vi utifrån en tydlig lektionsstruktur och alla lärare följer Rosengårdsmodellen. Vi har ett tydligt resultatfokus och vårt systematiska arbete har bidragit till att våra nior de senaste tre åren lämnade Rosengårdsskolan med mycket goda resultat. Vi vill att all personal är välutbildad med ett lågaffektivt förhållningssätt och ser prestigelöshet och en lärande organisation som viktiga begrepp i verksamheten. Vi har höga förväntningar på varandra och ser det som självklart att alla bidrar till en god arbetsmiljö. Vi ser alla medarbetare som elevhälsa och det är vi tillsammans, oavsett profession, som arbetar för varje elev med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. EHT ansvarar för vårt gemensamma, systematiska och ämnesintegrerade värdegrundsarbete i nära dialog med arbetslagen. Skolbiblioteket arbetar nära och tillsammans med arbetslagen för att främja elevernas läsning.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
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Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Emma Håkansson Emma.Hakansson2@malmo.se +4640310000 Jobbnummer
9946357