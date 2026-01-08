Restaurangbiträde

Yomo Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-01-08


Vi på YOMO söker nu passionerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team!
Hos oss möter du en unik atmosfär inspirerad av Shanghais guldålder, en plats där historia och nutid möts över god mat och härlig stämning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad, glad och stresstålig
Trivs med att arbeta i team men även kan ta eget ansvar
Har intresse för mat, dryck och att skapa minnesvärda upplevelser för gäster

Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med härlig atmosfär
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Flexibla arbetstider, kvällar och helger

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: goteborg@yomorestaurant.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde YOMO".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yomo Göteborg AB (org.nr 559263-1781), https://www.yomorestaurant.com/
Kungsgatan 25 (visa karta)
411 19  GÖTEBORG

Arbetsplats
Yomo Göteborg

Jobbnummer
9673017

