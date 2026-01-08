Restaurangbiträde
2026-01-08
Vi på YOMO söker nu passionerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team!
Hos oss möter du en unik atmosfär inspirerad av Shanghais guldålder, en plats där historia och nutid möts över god mat och härlig stämning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad, glad och stresstålig
Trivs med att arbeta i team men även kan ta eget ansvar
Har intresse för mat, dryck och att skapa minnesvärda upplevelser för gäster
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats med härlig atmosfär
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Flexibla arbetstider, kvällar och helger
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: goteborg@yomorestaurant.com
Detta är ett heltidsjobb.

Yomo Göteborg AB
https://www.yomorestaurant.com/
Kungsgatan 25
)
411 19 GÖTEBORG
