restaurang personal

Armatom AB / Servitörsjobb / Eslöv
2025-11-03


Vi på Eslövs golfklubbsresturang söker servitör/servitris. Vi söker en person som är en social, tycker om att arbeta i grupp och kan bidra med en god stämning till arbetsplatsen.
Främsta arbetsuppgifter avser förberedelse för lunch, förberedelse av salladsbuffé, hantering av betalningar samt servera lunch. Det kan även förekomma vissa enklare arbetsuppgifter i köket.
Tjänsten är en timanställning fram till slutet av året med möjlighet till förlängning.
Det är ett krav att Ni har körkort och tillgång till bil.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: restaurang@eslovsgk.se

Arbetsgivare
Armatom AB (org.nr 559128-5589)
3605 Ellinge (visa karta)
241 93  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9586892

