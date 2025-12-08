Resesäljare
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Som resesäljare på Bergkvara är du en del av vårt engagerade kundteam på huvudkontoret i Kalmar, där vi tillsammans ser till att varje resa blir något våra kunder minns med glädje. Härifrån hanteras all kundkontakt och försäljning. Vi värdesätter affärsmässighet, flexibilitet och hög service och arbetar tillsammans för att alltid leverera på bästa sätt.
I denna tjänst erbjuds du en varierad och dynamisk arbetsdag i moderna lokaler, där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som resesäljare hos oss är du spindeln i nätet när det gäller våra bussresor inom beställningstrafiken. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Ta fram offerter, hantera och sälja bussresor - ofta i större volymer.
* Ha daglig kontakt med kunder via telefon och mejl.
* Lösa kunders problem, svara på frågor och se till att varje kund känner sig sedd.
* Tätt samarbete med kollegor och andra avdelningar för en bra leverans gentemot kund.
* Du arbetar målinriktat för att uppnå de dagliga målen för avdelningen.
Det är ett jobb med många kontaktytor, högt tempo och mycket stolthet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är affärsmässig, lösningsfokuserad och har en stark administrativ förmåga. Du bör trivas med att arbeta både självständigt och i grupp, och vara en initiativtagare som drivs av att utveckla försäljningen framåt.
Du arbetar målinriktat och har en god förmåga att hantera flera kontaktytor samtidigt och är inte rädd för att ta i lite extra under de intensiva perioderna för beställningstrafiken. Om du dessutom har ett genuint intresse för kundservice och en vilja att bidra till teamets framgång, kommer du att trivas hos oss på Bergkvara.
Vidare behöver du:
* Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot turism eller ekonomi (högskoleutbildning är meriterande).
* God datorvana, särskilt inom Windows och Microsoft Office.
* Goda språkkunskaper i engelska.
* Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundtjänstarbete.
* Kontorsadministration är meriterande.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Ersättning
