Reservdelssäljare
Reservdelssäljare Traktorservice Östra Sönnarslöv
Har du stort intresse för teknik, lantbruksmaskiner och försäljning och vill arbeta med kunder i en omväxlande roll? Då finns nu chansen att arbeta som reservdelssäljare hos oss på Traktorservice i Östra Sönnarslöv. Här blir du en del av ett familjärt företag med lång framgångsrik erfarenhet inom service och försäljning av lantbruksmaskiner och reservdelar.
Som reservdelssäljare på vår anläggning i Östra Sönnarslöv du blir en del av ett engagerat team på en av våra största verkstäder med nära kollegor som tillsammans arbetar för att erbjuda den bästa servicen, optimera försäljningen och utveckla vår verksamhet. Du blir en del av ett familjärt företag med lång framgångsrik erfarenhet inom service och försäljning av lantbruksmaskiner och reservdelar. Vi växer kraftigt och har precis bygga ut vår verkstad med 900 kvm för att fortsätta kunna erbjuda våra kunder den bästa servicen och fortsätta växa som företag. Tillsammans med nära kollegor bedriver du verkstaden framåt genom god service för våra kunder och reparationer på lantbruksmaskiner av alla dess slag i en omväxlande och utvecklande miljö. Vår produktportfölj består av branschen mest högkvalitativa lantbruksmaskiner såsom: CLAAS, HORSCH, METSJÖ, KVERNELAND, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, TREJON, IMPETU, HOLM, BIGAB, FARMA, MOWI, QUICKE och DALBO.
DITT ANSVARSOMRÅDE
Varierade arbetsuppgifter med fokus på reservdelar, verkstad och försäljning.
Din huvudsakliga arbetsuppgift som reservdelssäljare är att ta emot och kontrollera beställningar av reservdelar och lämna ut till våra tekniker och externa kunder. Som reservdelssäljare arbetar du med försäljning av reservdelar till såväl befintliga som nya kunder där försäljningen sker både över disk i butik och via telefonkontakt. Du samarbetar med serviceteknikerna och ser till att de får rätt reservdelar till sina kundärenden.
I dina arbetsuppgifter ingår även:
Lager vård
Uppackning
Uppmärkning
Registervård
Som reservdelssäljare har du också daglig kontakt med kunder för att ge dem professionell service, rådgivning och marknadsföra våra olika varumärken. På anläggningen så arbetar vi som ett team vilket innebär att det kommer förekomma andra arbetsuppgifter beroende på behov.
DIN PROFIL
Tekniskt intresse och trivs med kundkontakt
Du är en person som gillar teknik, service, försäljning och har ett stort intresse för lantbruksmaskiner. Du har förmågan att strukturera ditt arbete och upprätthålla både kvalité och produktivitet i ditt dagliga arbete. Du är duktig på att samarbeta med andra och dela med dig av kunskap och erfarenheter till teamet. Du bidrar också med utveckling genom att ständigt arbeta med förbättringar som bidrar till företagets och din egen utveckling. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, intresse och drivkrafter. Vidare ser vi att du har:
• Gymnasieutbildning meriterade med teknisk/fordon inriktning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Vana i att arbeta med affärssystem, om du har erfarenhet av Pyramid är det en fördel
• God datorvana och B körkort är ett krav
Det är meriterande med erfarenhet från lantbruks- eller fordonsbranschen och/eller om du har erfarenhet av likvärdigt arbete ex. lagerarbete/försäljning/service. Det är även en fördel om du har truckkort.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Johnsson, Platschef på Traktorservice Östra Sönnarslöv, +46708371133.
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
Traktorservice i Östra Sönnarslöv är en del av Swedish Agro där vi skapar värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också! Ersättning
