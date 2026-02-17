Resande tekniker
2026-02-17
Vill du arbeta i en högteknologisk bransch med varierande teknik och mycket kundkontakt? Har du erfarenhet från verkstad eller industri och en teknisk bredd inom finmekanik, elektronik, datorer och kommunikation? Då kan du vara den vi söker som resande servicetekniker med utgångspunkt Malmö.
Om rollen
Som resande tekniker arbetar du ute hos våra kunder med service, reparation och installation av märkningsmaskiner. Här får du använda både dina mekaniska kunskaper och din kompetens inom mjukvara och Windows-miljö.
Du arbetar bland annat med:
Bläckstråleskrivare (CIJ)
Lasermärkare
Termotransfer
Print & Apply
Vision-system
En stor del av arbetstiden spenderas ute på fältet med både planerad och akut service av vår breda maskinpark. Majoriteten av resorna är över dagen. På sikt förekommer cirka 4-6 övernattningar per månad.
Tjänsten innebär även administrativt arbete såsom fjärrsupport, dokumentation och rapportering.
Möjlighet till förmånsbil finns.
Relevanta utbildningar för tjänsten sker löpande via företaget.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en gedigen teknisk bredd med känsla för finmekanik i kombination med mjukvara. Du är trygg i IT-miljöer, social, lyhörd och trivs med kundkontakt. Att leverera bästa möjliga service är en självklarhet för dig.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta en ambulerande vardag med snabba beslut ute hos kund, samtidigt som du är bekväm med administrativa uppgifter.
Du drivs av varierande arbete, tekniska utmaningar och frihet under ansvar. Du har analytisk förmåga, är mentalt flexibel och fattar välgrundade beslut. Samarbete faller sig naturligt för dig - även om du är trygg i självständigt arbete är du en lagspelare som gärna delar med dig av erfarenheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, teknisk bakgrund samt god förståelse för elektronik och mekanik.Kvalifikationer
Goda kunskaper i Windows-miljö
God nätverksförståelse (våra lösningar är ofta integrerade i kundens infrastruktur)
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Vid anställning genomförs registerkontroll.
Meriterande
Kompetens inom industrielektronik och styrteknik
Erfarenhet av service på märkutrustning eller liknande teknisk roll
Vana vid rapportering och dokumentation

Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande. Bifoga CV samt personligt brev där du beskriver vad som lockar med tjänsten och varför du är rätt person för rollen. Märk din ansökan med Resande tekniker
Vi ser fram emot att höra från dig.
Välkommen till Logimark - där teknik och kreativitet möts.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande tekniker". Omfattning
