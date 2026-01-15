Rektor till Persöskolan Luleå
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Luleå Visa alla pedagogchefsjobb i Luleå
2026-01-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss på Persöskolan!
Persöskolan, ligger mitt i byn i Persön. På skolan arbetar erfarna och engagerade pedagoger och yrkesmänniskor och här tror vi på att tillsammans skapa gemenskap, bygga relationer, delaktighet och bra stämning.
Vill du arbeta tillitsbaserat med en driven personal, i en organisation som präglas av hög samverkan så tror vi att det här är rätt roll för dig.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera det systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetens utveckling i fokus. Som rektor har du ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Du är arbetsgivarens förlängda arm. Rektor ansvarar för att enheten arbetar utifrån styrdokument, följer upp, utvärderar och vidtar förbättringsåtgärder utifrån fattade beslut. Rektor skall, inom givna ekonomiska ramar, organisera för lärande, där kollegial samverkan, varierad och formativ undervisning är ledord. Rektor skall främja samverkan i syfte att öka skolans måluppfyllelse.
Du kommer att ingå i ett rektorsteam med ca 11 andra skolledare inom Råneå-, Sunderby- och Gammelstadsområdet, och stor vikt läggs vid att kunna samverka i syfte att forma en organisation som gynnar elevers lärande.Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du en adekvat pedagogisk högskoleutbildning och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolverksamhet. Du har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Du får gärna ha erfarenhet att vara ledare som exempelvis rektor eller annan personalledare. Har du rektorsutbildning eller annan ledarutbildning är det meriterande.
Om du ej har genomgått rektorsprogrammet, får du en tillsvidareanställning som medarbetare och ett förordnande som rektor under 3 år. Om du har genomfört rektorsprogrammet erbjuds du en tillsvidareanställning som rektor.
Vi söker dig som är stabil, trygg och samarbetsorienterad. Vi tror att dina medarbetare uppfattar dig som säker och tydlig. Att arbeta strukturerat kommer naturligt för dig och du organiserar och planerar ditt arbete väl, du slutför det du påbörjat. Du är en engagerad och säker ledare med förmåga att skapa och upprätthålla en positiv arbetskultur. Din förmåga att bygga starka relationer och främja samarbete kommer att vara avgörande i rollen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Annika Häggstål 0920-45 30 00 (nås via växeln) Jobbnummer
9685072