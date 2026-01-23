Rektor till Backaskolan F-6 i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Backaskolan är en F-6-skola i de centrala delarna av Ystad. Skolan har totalt 350 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor och totalt arbetar cirka 45 medarbetare på skolan och fritidshemmet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som rektor i Ystads kommun är du en av skolans viktiga pedagogiska ledare och har det yttersta ansvaret för en trygg studiemiljö och att undervisningen håller en god och hög kvalité samtidigt som den ständigt utvecklas.
Det ingår i ditt uppdrag som rektor att ge lärarna rätt förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.
Det innebär bland annat att lärarna kontinuerligt ska ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla undervisningen.
I det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet ska du som rektor, utifrån en nulägesanalys identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och tillsammans med dina medarbetare genomföra förbättringsinsatser i syfte att utveckla undervisning, trygghet och studiero på skolan.
Som rektor i Ystads kommun förväntar vi oss att du styr skolans organisation så att resurserna används effektivt och på ett sätt som gör att elevernas behov möts.
Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens mål och resultat, dess elever och personal samt för budget, uppföljning och ekonomi i balans. Som rektor ansvarar du för hela skolans systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Du har en lärarutbildning samt pedagogisk erfarenhet, gärna från arbete med elever i årskurs F-6.
Meriterande är erfarenhet som skolledare samt fullgjord rektorsutbildning.
Som rektor i Ystads kommun är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och att du kan arbeta systematiskt vad gäller kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Du är en person som söker nya perspektiv och idéer för att stimulera förändring och du tar verksamhetens framtida och nuvarande behov i beaktning när beslut fattas.
Som ledare strävar du efter att etablera trovärdighet och det kommer naturligt för dig att skapa samarbete med personer på olika nivåer i organisationen.
Du är en närvarande chef som lyssnar effektivt på andra och förmedlar information tydligt och enkelt. Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag.
Som rektor ska du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. För att lyckas med ditt uppdrag är du utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. Du har en god förmåga att skapa struktur i verksamheten.
Som rektor behöver du vara en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, elever, vårdnadshavare samt med övriga professioner inom Ystads kommun och med externa samarbetspartners.
Vi ber dig att reservera den11 februari för intervju.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
