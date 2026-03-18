Rektor förskola
2026-03-18
Gullspångs kommun söker en engagerad och utvecklingsinriktad rektor till våra tre kommunala förskolor: Hova förskola, Gullspångs förskola och Otterbäckens förskola. Tillsammans skapar vi trygga, stimulerande och naturnära miljöer där barn får möjlighet att växa, utforska och utvecklas.
Våra förskolor präglas av stark värdegrund, närhet till naturen och en vilja att erbjuda lärande av hög kvalitet.
Gullspångs förskola ligger centralt med fem avdelningar, en stor utegård och direkt närhet till skogen. Hova förskola är vackert belägen vid Getryggen och har sex avdelningar . Otterbäckens förskola ligger mellan skog och Vänern och har två avdelningar. Alla tre förskolor arbetar aktivt med lärmiljöer, digitala verktyg, värdegrund och systematiskt kvalitetsarbete.
Som rektor ansvarar du för att verksamheten följer läroplanens mål och uppdrag. Du är en pedagogisk ledare och driver planering, uppföljning och utveckling med fokus på lärande och goda relationer till barn, vårdnadshavare och medarbetare.
I Gullspångs kommun har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för kommunens samtliga förskolor. Du utvecklar utbildningen så att den möter varje barns behov och leder grupper och processer genom tydliga mål, fördelning av arbete och goda förutsättningar för arbetsmiljö.
Du ingår i barn, utbildning och kulturs ledningsgrupp för kollegialt stöd och gemensam utveckling. Du arbetar strukturerat, tar helhetsperspektiv och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa. Du fokuserar på det som kan påverkas och arbetar i linje med kommunens värderingar.
Du skapar möjligheter för förändring och nya idéer, kommunicerar mål och leder gruppen mot dem. Du omprioriterar vid ändrade behov, följer upp resultat och tar tillvara andras kompetens. Som ledare motiverar du, ger stöd, skapar dialog och bygger sammanhållning. Du är en tydlig kommunikatör som bidrar med energi och engagemang och främjar en förskola av hög kvalitet där läroplanens värdegrund genomsyrar verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
* Minst 5 års erfarenhet från pedagogiskt arbete.
* God kännedom om förskolans styrdokument.
Meriterande:
* Avslutad eller pågående statlig rektorsutbildning.
* Erfarenhet från verksamhets-, personal- och ekonomiuppföljning.
* Erfarenhet av att arbeta inom politisk styrd organisation
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313052".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1637) Arbetsplats
Gullspångs Kommun Kontakt
Skolchef
Catarina Higgins catarina.higgins@gullspang.se 0506-36325
9805093