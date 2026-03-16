Rekryteringskonsult - Partner
2026-03-16
Vi ger dig verktygen för att lyckas som egen Rekryteringskonsult - Är du redo att satsa?
Branschen inom personalförsörjning har förändrats och NXT Interim & NXT Rekrytering har utvecklat ett vinnande koncept med en paketering som lockar många konsulter.
Vi har ett högt tryck av förfrågningar från våra kunder och söker nu ytterligare en kollega och partner som vill jobba med rekrytering & konsultförmedling, som egen.
Vi är specialister på specialister och är verksamma inom HR, IT, ekonomi samt Sälj & Marknad
Vi ger dig verktygen för att lyckas
Dagliga förfrågningar från våra ramavtalskunder.
Inspirerande arbetsmiljö med fri frukost, wi-fi, skrivare och utsökt kaffe hela dagen
Modernt rekryteringverktyg integrerat med CRM och fakturering
Hemsida
Marknadsföring
Ett medlemskort som förgyller din vardag och är fullt med rabatter så som SPA-hotell, glasögon, bilar, utbildningar, pensionslösningar mm.
Seniora kollegor att byta erfarenhet med och coachas av. Kunskapsutbyte i vårt team är viktigt.
Hjälp med rådgivning kring redovisning
Factoring
Tillgång till eget gym på vårt kontor
Utbildningsprogram
Sist men inte minst, AW tillsammans med andra företag varje torsdag.
Vem är du?
Med dessa verktyg kan en person med bra kontaktnät och som inte är rädd för att använda det, bli riktigt framgångsrik. Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av rekrytering, men för att lyckas i denna roll är dina sociala och affärsmässiga egenskaper avgörande. Att kunna strukturera upp din arbetsdag och ha ett naturligt självledarskap kommer hjälpa dig snabbare till resultat.Du drivs av att skapa synergier mellan människor och företag. Ditt framgångs DNA ligger i att möta människor, företag och affärer där du dagligen är den naturliga trygga personen att vända sig till.Som person vill du styra din vardag, ta semester när du önskar, ha en dräglig vardag och samtidigt tillhöra någonting större och ha trevliga kolleger som bistår med hjälp till dina framgångar. NXT Interim & NXT Rekrytering är verksamma inom främst IT, HR, Ekonomi. Det är meriterande om du själv är specialist inom något av dessa områden.
I det dagliga arbetet är du med i hela rekryteringsprocessen och bistår med kravprofil, utformar annonser, coachar inom employer branding, search, intervjuer, tester och bakgrundskontroller Vi fungerar som rådgivare och bollplank till våra kunder och kandidater.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Daniela Jankulovski, 0766-226761 daniela.jankulovski@nxtinterim.se
Din ansökan med personligt brev och CV sänder du via NXT Interims ansökningslänk.Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Mer om NXT Interim: www.nxtinterim.se
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, samt Sälj & Marknad och erbjuder paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen samt ca 6000 unika kontakter för att kunna hjälpa just er. Vårt agila och innovativa sätt att arbeta präglar vår verksamhet, men gör även att vi oftast ligger steget före i processen. Genom ett modernt, digitalt och GDPR anpassat system tar vi oss säkert genom processen med största sekretess innan vårt första möte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se
9800757