Rekrytering lärare Baronen
2025-09-17
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Grevhagsskolan - Baronens vision och ledord:
Eleverna på Grevhagsskolan ska känna framtidstro och utveckla kompetenser de behöver för att verka och leva i framtidens samhälle. Trygghet, nyfikenhet och ansvar, tre ledord som visar oss riktningen och är beroende av varandra.
TRYGGHET NYFIKENHET ANSVAR
Vill du vara en del av vårt team på resursskolan Grevhagsskolan - Baronen? Grevhagsskolan är en fk-åk 6 skola, som är unik i Eksjö kommun, då den också har anpassad grundskola i sin verksamhet. Till skolan hör också fyra fritidshemsavdelningar.
Undervisning i Barn och utbildningssektorns särskilda undervisningsgrupp årskurs 1-6, Baronen. Som undervisande lärare blir du en del i ett samarbete mellan lärare och socialpedagoger på skolenheten. Du lägger upp undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar för att varje elev ska nå så långt det är möjligt. Du kommer att arbeta förebyggande och främjande utifrån varje elev tillsammans med kollegorna på Baronen. Tjänsten innebär även att vara en aktiv del av elevernas hela skoldag inkluderat raster och lunch.Kvalifikationer
Speciallärare/grundlärare F-3/grundskollärare åk1-7
Du är legitimerad speciallärare, grundlärare F-3 alternativt grundskollärare åk 1-7. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med grundläggande läs, skriv och matematikinlärning samt har specialpedagogisk kunskap.
Du har även erfarenhet av att arbeta med ett specialpedagogiskt förhållningssätt.
ÖVRIGT
