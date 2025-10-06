Rekryterare till Lerums kommun
2025-10-06
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Bemanningsenheten växer och nu utökar vi vårt rekryterar-team om fyra rekryterare med en till.
Du kommer till en arbetsplats där högt i tak, utveckling och samarbete över gränserna är en självklarhet. Tillsammans arbetar vi för att ge en god service i mötet med vikarier och verksamheter.
Bemanningsenhetens uppdrag är att anställa timavlönade och tillsätta arbetspass för korttidsfrånvaro och ökad arbetsbelastning inom sektor Utbildning, Stöd och omsorg samt Måltidsservice.
Bemanningsenheten ligger under HR-enheten. Vi som arbetar här är bemanningsplanerare, systemförvaltare, rekryterare samt en rekryterare med HR-uppdrag. Vi arbetar på plats i centrala Lerum. Arbetstiderna är kl 8-16:30 med årsarbetstid.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som rekryterare ansvarar du huvudsakligen för det operativa rekryteringsarbetet av timavlönad personal till sektor Stöd & omsorg, Utbildning och Måltidsservice. Du arbetar i en helt digital rekryteringsprocess där du genomför urval, intervjuer, anställningar och onboarding enligt Bemanningsenhetens etablerade rutiner. Du gör en helhetsbedömning av kandidaternas lämplighet för tjänsten och har löpande kontakt med chefer, samordnare och timvikarier, främst via digitala kanaler.
Utöver det operativa arbetet bidrar du även med strategiska inslag, till exempel genom att tillsammans med kollegor utveckla arbetssätt, förbättra rekryteringsflöden eller delta i gemensam planering kopplat till bemanningsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom personalvetenskap eller annan likvärdig utbildning på motsvarande nivå. Har du erfarenhet av rekrytering, och i synnerhet volymrekrytering, ser vi det som meriterande. Du har lätt för att lära dig nya system och program. Tack vare din pedagogiska förmåga kan du förklara och förmedla information på ett tydligt sätt både skriftligt och muntligt.
Du värdesätter samarbete och ser det som en självklar del av arbetet, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt, strukturera din vardag och driva arbetet framåt. Du är bra på att bygga och vårda relationer och har en god förståelse för att människor är olika något du tar hänsyn till i mötet med både kandidater och kollegor.
Arbetstempot kan periodvis vara högt, och därför är det viktigt att du är flexibel, kan prioritera och trivs med att hantera snabba förändringar när de uppstår.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
