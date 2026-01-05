Rekryterare
2026-01-05
Vi söker en ny medarbetare inom rekrytering och personaladministration till vårt kontor i Trollhättan. Då efterfrågan hos våra kunder växer söker vi nu ytterligare rekryterare till vårt Trollhättankontor. Du blir en del av vårt härliga gäng som tillsammans bemannar industrin i Sverige. För att passa i denna roll behöver du vara social och trivas att ta kontakt med andra människor, gilla varierande arbetsuppgifter och att styra ditt eget arbete. Som rekryterare hos oss arbetar du tight med våra säljare i regionen för att kunna rekrytera rätt personal enligt våra kunders önskemål. Du genomför hela rekryteringsprocessen från annonsering, urval, intervjuer och referenstagning till anställning och uppstart hos kund. Arbetet kommer även att innebära kontakter med utbildningsinstanser och arbetsförmedling. Du är första kontakt för våra anställda konsulter och behjälplig med bl.a. bokning av utbildningar, beställning av arbetsutrustning samt övriga administrativa uppgifter.Profil
Du trivs i kontakten med andra människor.
Har en god administrativ förmåga.
Du har ett ordningssinne och gillar att hålla struktur i ditt arbete.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vana av industriarbete är meriterande.
Du får gärna ha erfarenhet av arbete med personal eller rekrytering. Utbildning inom området är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Uppfyller du detta samt har en god förmåga att samarbeta, kan hantera stressiga situationer samt lösa problem på ett kreativt sätt så kan du med all säkerhet vara rätt person för tjänsten!
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen!Om företaget
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän, främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO Unionen och Akademikerförbunden. Vi är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Kjellén stefan.kjellen@ikett.com Jobbnummer
9669762