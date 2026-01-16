Rekonditionerare, Ystad
2026-01-16
Är du vår nästa stjärna? Nu söker vi på Michelsens Bil en ny kollega till vårt team i Ystad.
Vill du ha ett roligt, fartfyllt och inspirerande jobb hos oss på rekondavdelningen?
Hos oss kommer du att arbeta på en lärorik arbetsplats där vi drivs av att ge kunden den bästa serviceupplevelse!
Hos Michelsens Bil får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av vår värdegrund, Engagemang, Respekt för varandra, Kunden i fokus och Hållbarhet.
Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och ett generöst friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som rekonditionerare hos oss arbetar du med allt från lackförseglingar till större poleringar och lättare tvätt och dammsugning. Förutom detta kan arbetsuppgifterna även innehålla nybilsleveransservice, enklare mekaniska arbeten och diverse arbetsuppgifter för att underlätta övriga verksamheten.
Kompetens:
B-körkort med behörighet för manuell växellåda
Gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av rekond prioriteras
Är detta du?
Vi tror att du som söker är serviceinriktad och noggrann. Du bidrar med en positiv inställning, god arbetsmoral och stor ansvarskänsla när det kommer till utförandet av arbetsuppgifterna. Det är även viktigt att du är en lagspelare som ser till allas bästa.
Detta erbjuder vi:
En trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Lämpliga utbildningar för att utvecklas i din roll
Ett självständigt arbete i en spännande och expansiv organisation
En trygg arbetsplats med en kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Engagemang, Respekt för varandra, Kunden i fokus och Hållbarhet.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, placering huvudsakligen i Ystad. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi kommer tillämpa löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Michelsens Bil genomför enligt gällande rekryteringsprocess i samtliga rekryteringar en kontroll av CV/Meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning.
Ansökan görs enbart genom formulär på michelsensbil.se.
Frågor om tjänsten? Kontakta Försäljningschef Joakim Käck på joakim.kack@michelsensbil.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Michelsens Bil AB
(org.nr 556225-9142), https://michelsensbil.se/
Syrenvägen 7-11 (visa karta
)
271 50 YSTAD Jobbnummer
9687420