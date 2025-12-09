Reklamationskoordinator till Luleå
Är du en kommunikativ, serviceinriktad och strukturerad person som vill vara länken mellan våra kunder och vår verksamhet? Då kan du vara den vi söker till rollen som Reklamationskoordinator hos oss på Svensk Cater i Luleå!
Om rollen
Som Reklamationskoordinator kommer du att ha en central funktion i vårt innesäljsteam. Du blir den första kontakten för kunder som vill reklamera varor, och du ansvarar för att ta emot, registrera och följa upp reklamationsärenden på ett professionellt och effektivt sätt.
Du säkerställer att varje ärende hanteras korrekt och återkopplas i tid, samtidigt som du arbetar nära våra kollegor inom lager, transport och inköp för att utreda orsaker och hitta lösningar. Rollen kräver god administrativ förmåga och ett varmt kundfokus, där du bidrar till att skapa en positiv upplevelse även när något blivit fel i leveransen.
Du kommer att ingå i vårt innesäljsteam, men med ett tydligt fokus på reklamationer och returer snarare än försäljning. Du rapporterar direkt till Säljchefen och blir en viktig del i vårt arbete med att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudansvarig för kundreklamationer
Returhantering
Returuppföljning
Spindel i nätet mellan lager och sälj
Om dig
För rollen krävs att du har tidigare erfarenhet av kundservice, administration eller liknande servicefunktion. Du är trygg i att hantera telefonkontakt och är van vid att dokumentera och arbeta i olika system. Har du erfarenhet av reklamationshantering eller arbete inom livsmedelsbranschen är det meriterande.
Du har god datorvana och gärna kunskaper i system som Excel och Navision. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och du är noggrann, tydlig och lösningsorienterad i din kommunikation.
Som person trivs du med att ge service, är professionell och arbetar strukturerat även när det är mycket att göra. Du bidrar med energi, positivitet och ett varmt bemötande - både mot kunder och kollegor.
Vi erbjuder
Ett glatt och positivt arbetsklimat
Möjlighet att vara med på en spännande resa i ett växande företag
Ett team med stark sammanhållning där vi stöttar varandraPubliceringsdatum2025-12-09Övrig information
Placering: Luleå
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och tillsätts omgående eller enligt överenskommelse.
Vid frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Säljchef Therese Uddeholt på telefonnummer 079-1431225 eller e-post therese.uddeholt@svenskcater.se
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag och rekryteringen sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Svensk Cater AB
Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltids- service. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcarter.se Så ansöker du
