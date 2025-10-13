Reklam, annonsering , kundsupport

Logistik & Distribution i Norden AB / Formgivarjobb / Ånge
2025-10-13


Vi söker en person som kan bygga upp vår nya verksamhet med att hyra ut nära 1000 ställplatser på våra fastigheter runt om i Sverige.
Även lägga upp annonser på amazon, tradera, m.m.

Se hemsidorna
www.uthyres.eu
www.rentalhome.se
www.ramsjocamping.com
www.billebro.se

I förlängning i framtiden även delvis ansvara för vår Reklam, annonsering och liknande på sociala medier, hemsidor och annonsplatser, utöka vår synlighet på Booking, Airbnb, Expedia mfl .
Du bör ha god datorvana och erfarenhet av plattformar.
Även gärna skapa nya hemsidor är ett stort plus, dvs design av hemsidor via templates.
Till viss del kundtjänst och kundhantering.

Tidrapportering dagligen.
Du ska vara driven och resultatorienterad.
Bonus kan utgå senare om du presterar väl.
Om du har körkort och bil är det ett plus.

Vi hr två huvudverksamheter, uthyrning av fastigheter till vindkraftarbetare och liknande, se www.rentalhome.se
Försäljning av elektronik via postorder, blocket mfl. www.billebro.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REKLAM".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Lantmannagatan 17 (visa karta)
841 32  ÅNGE

Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge

Jobbnummer
9553372

