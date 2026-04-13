Registrator till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Registratorn ingår i Dokument- och informatiosstyrning, som ansvarar för informationshanteringsprocessen, från att handlingar inkommer till dess att de gallras eller arkiveras. Det finns möjlighet att på sikt utvecklas vidare inom området utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Ska jobba minst tre dagar i veckan på kontoret som är placerad i Skövde Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Registrering och diarieföring av handlingar
Uppföljning av diarie- och avtalsärenden
Daglig posthantering
Hantering av gemensamma e-postlådor
Övriga administrativa uppgifter inom området informationshantering
Obligatoriska krav
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande krav
Kunskaper inom arkivvetenskap
God kännedom om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
Kunskap om arkivlagen och dataskyddsförordningen (GDPR)Dina personliga egenskaper
Har ett logiskt och strukturerat arbetssätt
Är noggrann och har god organisationsförmåga
Har hög servicekänsla och trivs med att samarbeta
Kan arbeta självständigt, prioritera och hantera perioder med hög arbetsbelastning
Är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
541 30 SKÖVDE
