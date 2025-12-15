Registrator med inriktning informationshantering
2025-12-15
Vi söker en registrator som vill bidra till ett rättssäkert och modernt arbetssätt i hela Hjo kommun. Hos oss får du en central roll i arbetet med e-arkiv, offentlighetsprincipen och god informationshantering - nära kommunens kommunsekreterare och övriga kollegor på kansliet. I kansliets dynamiska miljö arbetar vi tätt tillsammans med den kommunala ledningen och erbjuder en trygg, utvecklande arbetsplats där service, kvalitet och engagemang står i fokus. Här får du varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att växa i din yrkesroll och du blir en del av en engagerad arbetsgrupp med högt i tak.
Om rollen
Som registrator ansvarar du för kommunens registratur och diarieföring. Du hanterar inkommande post och mejl, expediering och anslag samt följer upp ärenden. Du lämnar ut allmänna handlingar, gör sekretessbedömningar och arbetar med arkivfrågor. Du är en stabil och serviceinriktad person som har en central roll på kansliet och arbetar på plats i stadshuset.
I rollen ingår systemförvaltning av dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. Du stöttar verksamheterna i diarieföring, informationsstruktur och dokumenthanteringsplaner. Du blir en viktig del i kommunens digitala utveckling genom att koordinera införandet av e-arkiv, och du får rollen som leveranskoordinator
Du gör också löpande administration så som tex arvoden och register. Inför allmänna val får du en nyckelroll i planering, bemanning, utbildning och kontakten med länsstyrelsen och Valmyndigheten.
Som en del av rollen kommer du också att arbeta med kommunikationsstöd. I samarbete med vår kommunikationsstrateg bidrar du med texter, webbadministration, intern kommunikation och enklare innehållsproduktion för kommunens olika verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning, t.ex. offentlig förvaltning eller arkiv- och informationsvetenskap
• god kunskap om lagstiftning kring allmänna handlingar
• erfarenhet av diarieföring, registratur och gärna dokument- och ärendehanteringssystem särskilt Ciceron
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• stark förståelse för informationshantering, informationssäkerhet och digitala arbetssätt.
Meriterande: arbete i politiskt styrd organisation, erfarenhet av e-arkiv, systemförvaltning eller valadministration.Dina personliga egenskaper
För att trivas med uppdraget behöver du vara kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och trygg i rollen som offentlig tjänsteperson. Du är flexibel och uppskattar att växla mellan många olika typer av arbetsuppgifter. Du hanterar olika typer av information med stabilitet och omdöme. Samtidigt är du serviceinriktad och kommunikativ, med förmåga att stötta både verksamheter och den politiska organisationen.
Du kommer vara en första kontaktperson in i vår verksamhet och Hjo kommun. En förutsättning för att trivas här är att du tillsammans med oss vill vara med och skapa goda möten, i enlighet med Hjo kommuns värdegrund. Du kan läsa mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare på hjo.se. (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/formaner/)
Välkommen till Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat!Så ansöker du
För att din ansökan ska räknas som giltig ber vi dig skicka in den via Visma Recruit genom att klicka på länken. Vi gör detta för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och undanber ansökningar på annat vis. *Har du skyddad identitet vänligen läs mer om hur du ansöker på Hjo.se (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/lediga-jobb/soka-jobb-med-skyddad-identitet/)
Urval kan komma att ske löpande.
Vi genomför personlighetstest via Jobmatch i den här rekryteringen samt referenstagning via Refapp. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsprövning för tjänsten innefattar säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll hos säkerhetspolisen för slutkandidat.
Vi tar gärna emot frågor från kandidater men undanber kontakt som avser marknadsföring eller rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
Flytta till Hjo - en småstad med stora möjligheter!
Är det här ditt drömjobb - eller kanske vägen hem? Oavsett om du söker nya utmaningar eller längtar efter en lugnare vardag nära natur och vatten, kan Hjo vara platsen för dig.
Om du får en tjänst hos oss hjälper vi dig gärna att komma till rätta - Här får du möjlighet att kombinera karriär med livskvalitet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva här? Läs mer på Hjo.se (https://hjo.se/bostad--miljo/flytta-till-hjo/),
och upptäck vad som händer i Hjo via Visit Hjo - Turistinformation. (https://www.vastsverige.com/hjo/?_gl=1*gmpv75*_up*MQ..*_ga*MTkxNzU3Njk2Mi4xNzQ5NzI3NzI1*_ga_BNNDT5ZD9K*czE3NDk3Mjc3MjQkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM0JGwwJGgw*_ga_K841PH0HXR*czE3NDk3Mjc3MjUkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM1JGwwJGgw&u=7054)
Följ oss gärna i sociala medier:
• Jobba i Hjo - för inblickar i arbetslivet hos oss
• Hjo - för att se vardagslivet i vår charmiga stad
• Hjo näringsliv - för dig som är nyfiken på företagande och utveckling i området
Välkommen till Hjo - en plats att trivas och växa i! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
